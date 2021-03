Juana Requena Puche: «Me enfada escuchar que hay que salvar la Semana Santa porque lo que hay que salvar son vidas»

¿Tendremos cuarta ola antes de estar inmunizados?

Es muy probable que la flexibilización de las restricciones traiga consigo un aumento de contagios. Recordemos que todavía sigue habiendo un 80% de la población que ni ha pasado la enfermedad ni está vacunada, por lo que sigue siendo vulnerable al contagio. El proceso de inmunización va a llevar meses y mientras tanto el virus seguirá circulando y provocando casos, y más con las cepas que ahora circulan, que muestran más facilidad para contagiar. La magnitud de esa cuarta ola es difícil de predecir pero dependerá mucho de cómo nos comportemos...

¿Cómo se encuentra el personal sanitario?

La mayor parte sufrimos un desgaste enorme después de meses de estrés continuado. Muchos sufren una fatiga extrema, problemas de sueño, contracturas musculares. A veces, cuando te vas a casa después de una durísima jornada, ni siquiera eres capaz de desconectar y eso contando que, en la primera ola, muchos ni nos atrevíamos a ir a nuestra casa. La dureza de la tercera ola nos ha sumido en una honda tristeza, al límite de poder soportar tantas muertes. Y estamos un poco enfadados también, por ser diariamente testigos del egoísmo de algunos ciudadanos que no cumplen con las medidas de seguridad sanitaria. Pero creo que esta pandemia ha puesto de manifiesto la gran calidad profesional y humana de nuestros sanitarios.

Ya tenemos en el Departamento de Elda la cepa británica...

Los estudios epidemiológicos evidencian que es mucho más contagiosa pero la mayor virulencia o letalidad todavía está por confirmar, aunque ya hay algunos datos que apuntan a ello. Lo que sí parece confirmarse es que las vacunas son efectivas frente a esa cepa.

¿Qué comentarios de los ciudadanos son los que más molestan a los sanitarios?

Los del tipo «hay que salvar la Navidad o la Semana Santa». Eso me enfada mucho. Lo que hay que salvar son vidas y también me resulta molesto cuando se quejan de que con la mascarilla no pueden respirar. Les invitaría a estar un día con un EPI puesto durante horas.

¿Qué opina de los negacionistas?

La verdad es que me darían risa si no fuera porque, a veces, dan miedo. Estoy convencida de que son muy pocos, pero muy peligrosos. Sus ideas son tan poco científicas, tan sin sentido, que ponen los pelos de punta. Cuesta creer que hay personas así. Les daría una vuelta por la Unidad de Críticos del hospital a ver qué les parece. Nos enfada tanto que no nos tiembla la mano a la hora de denunciar algunos comportamientos de estos individuos.

¿Y de los antivacunas?

La vacuna es la medida sanitaria que más vidas ha salvado después del agua potable. Los antivacunas demuestran poco nivel intelectual y de conocimiento histórico. Y muchas veces también son egoístas porque se aprovechan de la inmunidad de rebaño que se consigue al vacunarnos los demás y que hace que ellos no se contagien. Me generan enfado, al igual que los negacionistas. Si por ellos fuera, aún seguiríamos muriendo de viruela.

Pero lo ocurrido en los últimos días con la vacuna AstraZeneca ha generado cierta desconfianza...

Son temores absolutamente infundados y no responden a ninguna evidencia científica. Hay que hacer caso a los expertos.

¿Qué hemos hecho mal para tener tres olas de covid en un año?

No creo que hayamos hecho nada mal. La historia muestra que todas las epidemias tiene varias olas en función de cómo aplicamos o relajamos las medias para evitar la propagación. Pero ya hemos visto que, además, influyen otros factores como los demográficos y climáticos, difíciles de controlar. Yo creo que no hemos hecho tan mal las cosas tratándose de una enfermedad tan desconocida, que al principio ni siquiera conocíamos bien el mecanismo de transmisión ni qué tratamientos eran efectivos. Creo que se ha demostrado que tenemos un sistema sanitario potente y de calidad, y que ha sabido adaptarse rápidamente a todas las circunstancias que nos iban sobreviniendo.

Estando en primera línea, ¿cómo ha evitado contagiarse?

Siendo muy escrupulosa en la aplicación de las medidas para evitar la transmisión, tanto dentro el hospital como fuera, con distanciamiento social, a veces a costa de no ver a mi familia y amigos durante meses. Pero no voy a negar que he tenido miedo muchas veces cuando me iba por la noche al hotel medicalizado, con un cansancio extremo, con dolor de cabeza, y pensaba «ya está, ya lo he cogido, mañana amanezco con fiebre», pero afortunadamente tras unas horas de descanso los síntomas desaparecían.

¿Localizar a los supercontagiadores ya no interesa?

Es importantísimo. Hemos visto cómo es uno de los factores más importantes en la alta transmisión del virus. Hay personas que se contagian y apenas trasmiten la enfermedad a otros, y otros que contagian a un altísimo numero de personas, incluso con un contacto muy esporádico. Por eso es tan importante detectarlos y aislarlos.

¿Después de esta pandemia cree que vendrán otras?

Lamentablemente seguro que sí. Las pandemias son un riesgo persistente, aunque no podemos conocer con precisión cuándo llegarán. Cada vez hay más virus emergentes que pueden saltar a los humanos. No sabemos cuándo llegará la próxima pero lo que sí sabemos es que no podemos permitirnos que nos pille de nuevo desprevenidos. Para ello hay que invertir en investigación y en salud publica.

¿Cuándo volverá todo a la normalidad?

Es difícil de vaticinar, pero dudo mucho que sea este año. La historia de la epidemiología nos dice que las pandemias duran al menos 18-24 meses, y hasta que no consigamos un alto porcentaje de la población con inmunidad seguirá el peligro.

¿Ha llorado mucho este año?

Más que nunca en mi vida. Por miedo y por impotencia. Sobre todo en la primera ola cuando nos vimos tan vulnerables. He llorado mucho de rabia al ver que hay personas que no entienden que sin la ayuda de todos no podremos acabar con esta pesadilla. Y también he llorado con casos particulares que he vivido de cerca en el Hospital de Elda, porque ningún médico está preparado para esto...