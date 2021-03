Condenan a un edil de Aspe por insultar en televisión a un policía

Declaraciones que conllevan consecuencias penales. El concejal de Seguridad y Recursos Humanos del Ayuntamiento de Aspe, José Vicente Pérez Botella, ha sido condenado por un delito de injurias tras haber insultado en una entrevista en televisión a un agente de la Policía Local y representante del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Administración Pública, según la sentencia a la que ha tenido acceso este diario. El fallo le impone una multa de 480 euros y una indemnización para el perjudicado de 1.500 euros, quien tenía intención de donarlo a la Asociación de Mujeres Afectadas de Cáncer de Mama de Aspe.

Los hechos ocurrieron el 12 de marzo de 2019 cuando el edil estaba siendo entrevistado en un programa de la televisión local de Aspe y se refirió a la situación de baja médica de larga duración en la que se encontraba el funcionario, asegurando que éste no presentaba impedimento alguno para el desarrollo de sus funciones al sostener que «es una persona que podríamos calificar en otros ámbitos de jeta, pero aquí ya no se trata de un jeta, aquí está robando a los vecinos de mi pueblo». A esto añadió que «porque que se sepa que estas personas están cobrando el 100% de su salario y son salarios que estamos hablando que son más de 2.000 euros sin ir a trabajar, están yéndose de fiestas, yéndose con sus amigos, yéndose a sus actividades. No defiendo a la gente que no se presta a su trabajo, que en otro ámbito se podrían considerar de gandules, pero aquí creo que exceden incluso de esa palabra».

El agente presentó una denu ncia por injurias ante el juzgado y en la que estaba personado como acusación particular. El edil acabó retractándose después de estas manifestaciones cuando tuvo que ir a declarar al juzgado en calidad de investigado por un delito de injurias. Tanto la Fiscalía como la acusación particular veían indicios de delito y mantenían los cargos. Los hechos acabaron enjuiciándose como un juicio rápido por un juzgado de Novelda, donde el concejal se declaró culpable de los cargos que se le imputaban y las partes pudieron llegar a un acuerdo.

Una vez dictada la sentencia, que ya es firme y contra la que no cabe la posibilidad de recurso alguno, acaba de llegar a un juzgado de lo Penal de Alicante para que la ejecute.