Salinas se moviliza contra la tala de árboles y las plantas solares en su término

Los temas medioambientales preocupan cada vez más a la sociedad y prueba de ello es la movilización vecinal surgida estos días en Salinas en contra de la tala de árboles en el casco urbano y la degradación del paisaje y el medioambiente con la instalación de varias plantas solares proyectadas en el término municipal. Con tal fin el domingo, coincidiendo con el Día del Árbol, se realizó en esta localidad del Medio Vinalopó una manifestación bajo el lema "Salvad los Árboles”. La Asociación de Vecinos de Salinas consiguió, a través de su primera movilización a la que se sumó una treintena de vecinos de Elda, Villena, Petrer, Monóvar y Alicante, el objetivo de alertar de los devastadores cambios en el paisaje que puede sufrir este pequeño pueblo, entre la Sierra de Salinas y la Laguna, a consecuencia de la tala masiva de árboles que puede conllevar la instalación de plantas fotovoltaicas a gran escala.

La concentración de protesta surgió a raíz de la reciente tala de más de 40 árboles, plantados hace entre 30 y 80 años, en el parque de la “Pared Civil” y el entorno del polideportivo municipal y el colegio de Salinas. Un informe del biólogo Antonio Martínez ha descartado que los pinos talados sufrieran algún tipo de enfermedad que hiciera necesario su arranque. Pero el propio alcalde de Salinas, el popular Isidro Monzó, ha justificado la medida por la necesidad de preservar la seguridad de las personas. Especialmente de los niños, jóvenes y deportistas que acuden a diario al parque, al polideportivo y al colegio. El primer edil ha aludido, concretamente, a la caída del último de los pinos de la fila situada entre el parque y las pistas deportivas. El enorme ejemplar cayó sobre el recinto de la piscina municipal por efecto de las fuertes rachas de viento el pasado 24 de enero sin que, afortunadamente, se registraran daños personales.

"A consecuencia de la tala nos enteramos de los planes para la implantación en el término municipal de placas solares a gran escala, aunque no hubo información previa por parte del Ayuntamiento ni debate público anterior, a pesar del enorme impacto visual y medioambiental que va a tener sobre el pueblo", ha advertido Elspeth McFarlane, presidenta de la Asociación de Vecinos de Salinas, refiriéndose a las grandes extensiones de pinares entre la Sierra de Salinas y el Alto de Don Pedro, ambas zonas catalogadas como Lugares de Interés Comunitario (LIC) por su alto valor ecológico. En opinión de McFarlane "el impacto para el medioambiente puede ser devastador con efectos irreversibles sin haber realizado ningún estudio previo de alternativas de ubicación de la instalación fotovoltaica en otras zonas. No se entiende como, en el nombre de la emergencia climática, se puede permitir la tala masiva de árboles en un pulmón verde de la provincia cuando hay grandes zonas áridas sin arbolado más cerca de Alicante", subraya.

Sobre la instalación de plantas fotovoltaicas en enclaves protegidos por su valor ambiental o paisajístico el alcalde ha asegurado que el Ayuntamiento no lo va a permitir. "Otra cosa diferente contra la que no podemos hacer nada es que, por ejemplo, en fincas agrícolas privadas sus propietarios decidan vender o arrendar sus terrenos para que coloquen placas solares", puntualiza Isidro Monzó. Y respecto a la tala de árboles llevada a cabo en el casco urbano el alcalde ha señalado que "la decisión no ha sido fácil y no se ha tomado ni mucho menos a la ligera. Ya llevamos tiempo con esto, estudiando y consultando la mejor forma de actuar en el parque ante el elevado riesgo de caída de los pinos. Entendemos y compartimos que es una decisión muy complicada y difícil, pero es la decisión a la que se ha tenido que llegar para garantizar la seguridad en el parque, las pistas deportivas y el colegio, así como velar la integridad de las instalaciones".

Después de la polémica intervención, el Ayuntamiento va a plantar nuevas especies de árboles adaptadas a las características de las instalaciones existentes, y que no constituyan ningún riesgo para los usuarios de las instalaciones y el personal de mantenimiento y limpieza. "Desde hace ya un tiempo y en varias ocasiones, por parte de vecinos y responsables del colegio, se nos había trasladado el alto riesgo que suponían los pinos que han tenido que cortarse y la medida ha sido adoptada tras haber consultado tanto a los servicios técnicos municipales como a los responsables forestales", ha precisado por último Isidro Monzó.