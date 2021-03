Comienza en Elda la vacunación de 4.500 docentes de la comarca como una "jornada festiva"

La directora de Enfermería del Departamento de Salud de Elda, Milagros Cucarella, ha explicado que todo el proceso está funcionando con absoluta normalidad y alta asistencia. Hoy pasarán por el Pabellón Azul de Elda entre 1.500 y 1.600 docentes para vacunarse y mañana sábado serán cerca de 2.800. El miércoles se vacunará por la tarde y el jueves por la mañana concluyendo así la ronda de inmunización de los docentes del Departamento de Salud de Elda. Doce semanas después todos ellos serán de nuevo citados para administrarles la segunda dosis de AstraZeneca.

En camilla

La enfermera Cucarella ha destacado la concienciación del profesorado sobre la necesidad de vacunarse para acabar con la pandemia. Hay profesionales que han acudido incluso en camilla porque han sufrido facturas y no querían perderse la ocasión.

Haciendo historia

"La verdad es que es un día muy emocionante y pensamos que estamos haciendo historia. Nosotros -en alusión al personal sanitario- no hemos ido a la mili ni hemos hecho una guerra. Solo somos profesionales anónimos a los que no pondrán una calle ni una plaza. Pero estamos condicionando un poquito la historia porque gracias a lo que estamos haciendo hoy muchísima gente no va a fallecer, y por eso lo estamos viviendo como una jornada de fiesta, una jornada festiva total", destacaba la directora de Enfermería.

Un proceso muy fluido

El dispositivo lo forman 35 sanitarios. "Es nuestra primera experiencia y al principio estábamos un poco a la expectativa de ver lo que pasaba. Pero todo está resultando según lo previsto, muy fluido y perfecto tanto en las dosis que cargamos como en el ritmo de vacunación", ha señalado Milagros. Cabe puntualizar al respecto que finalmente, por falta de espacio, se han montado siete puestos de vacunación y no diez como estaba previsto inicialmente.

Sentimientos contrapuestos

Por su parte el alcalde Rubén Alfaro ha señalado que "hoy es un día de sentimientos contrapuestos. Un día de recuerdo y de homenaje a los más de cien eldenses que nos han dejado por el covid-19. Pero también es un día para la esperanza y para la ilusión porque ha comenzado la vacunación de todo el profesorado del Alto y Medio Vinalopó".