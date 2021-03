Sanidad suavizará las restricciones en los geriátricos pero el sector considera las medidas insuficientes

La Conselleria de Sanidad ha anunciado al sector de las residencias de mayores de la Comunidad Valenciana su intención de flexibilizar el protocolo de los aislamientos cuando se detecten brotes de coronavirus, así como en el régimen de visitas, salidas y nuevos ingresos. Sin embargo la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes (Aerte) ha mostrado su desacuerdo. Su presidente José María Toro considera insuficientes las medidas planteadas por Sanidad. "Con el nivel de incidencia de contagios y de vacunación que hay actualmente en los centros -la inmunidad alcanza ya al 95% de los usuarios y profesionales de los geriátricos- deberíamos avanzar mucho más y evitar las restricciones al máximo", ha explicado a este diario matizando, no obstante, que no ha podido tener acceso al documento completo de la Conselleria "por lo que no podemos valorar el contenido total del mismo".