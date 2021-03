Los ayuntamientos controlarán los parajes naturales para evitar las meriendas de mona

La Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) recomienda a los alcaldes que intensifiquen la vigilancia en los parajes naturales donde se desarrollan tradicionalmente las meriendas de mona para evitar las aglomeraciones. Es una de las propuestas asumidas durante la reunión de coordinación de seguridad frente al covid-19 en Semana Santa y Pascua. Otro de los acuerdos alcanzados es la convocatoria de las Juntas Locales de Seguridad para velar por la correcta aplicación de las medidas restrictivas de carácter preventivo. Los ayuntamientos llevarán a cabo estas reuniones previsiblemente entre mañana miércoles y el sábado próximo -exceptuando el viernes que es festivo- y seguirán un orden del día tipo para concretar los puntos más relevantes. Entre ellos la necesidad de evitar aglomeraciones en parques, parajes naturales y zonas de costa donde suele acudir la población durante los días de Pascua, no realizar botellones, no realizar fuego ante el peligro de incendio forestal, y también informarse antes de ir a estos parajes o zonas de playa y turismo de otras poblaciones valencianas para que no se produzcan masificaciones. Así lo ha indicado el presidente de la FVMP y alcalde de Elda, Rubén Alfaro, agradeciendo la labor que el voluntariado de Protección Civil puede realizar en este sentido e insistiendo en que "en el compromiso de todas y todos está que si estos próximos días contenemos los datos se puedan relajar las restricciones en el futuro". En su opinión "respetar las normas y concienciarnos en su cumplimiento son las mejores herramientas para seguir teniendo buenos datos de incidencia de la pandemia".

En la reunión presidida esta mañana por el presidente Ximo Puig en el Palau de la Generalitat han estado presentes las autoridades competentes en el área. Entre ellas representantes de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, los mandos de la Policía Nacional y de la Policía Autonómica, Guardia Civil, Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana y Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública. Velar por el efectivo cumplimiento del cierre perimetral y evitar los botellones son otras de las medidas que se aplicarán en las provincias de Alicante, Valencia y Castellón durante las próximas fechas festivas.