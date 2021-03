Elda tramita una media de seis firmas digitales nuevas al día desde 2019

El uso de la firma electrónica está aumentando de forma exponencial en Elda. Desde que el Ayuntamiento implantó esta herramienta especializada en el año 2019, el número de firmas digitales con su correspondiente clave tramitadas ha alcanzado la cifra de 4.850. Esto es, cada mes se dan de alta una medida de 180 eldenses, lo que supone seis al día. La decidida apuesta del gobierno local por la administración electrónica ha permitido que la actividad municipal se haya mantenido inalterable durante todo el año 2020 gracias a la tramitación telemática. De hecho, la posibilidad de efectuar gestiones sin tener que acudir a las dependencias municipales hizo que, solo a lo largo del año pasado, un total de 2.143 ciudadanos y ciudadanas obtuvieran la firma digital. Una cifra que, según las previsiones, se superará durante este ejercicio porque en los tres primeros meses de 2021 ya se han dado de alta 883 nuevos usuarios en la Oficina Municipal de Atención al Ciudadano o en la Oficina PROP Mixta.

La implantación de la administración electrónica, que el Ayuntamiento de Elda comenzó de manera efectiva tres años antes, concretamente en octubre de 2016, ha posibilitado que el 69% de los trámites realizados durante el año 2020 en el Registro Municipal se llevaran a cabo de manera telemática o a través de canales no presenciales, como el correo electrónico. De hecho, de los 23.839 registros de entrada recibidos, 16.392 fueron tramitados por Sede Electrónica o por correo electrónico.

A lo largo de 2019 la tramitación electrónica supuso el 44% de los 23.988 registros de entrada, y de todos ellos 10.604 se realizaron a través de la Sede Electrónica.

La concejala de Atención Ciudadana y Transparencia, Alba García, destacó ayer la firme apuesta del Consistorio eldense, durante los últimos seis años, por la implantación de la administración electrónica para agilizar y mejorar la relación con la ciudadanía. «Esta apuesta ha permitido la implantación de la Sede Electrónica y de herramientas como la digitalización de todos los documentos que llegan al Registro de Entrada, el tablón de edictos electrónicos, el Sistema de Interconexión de Registros SIR con todas las Administraciones Públicas y la Pasarela de Pago, esta última implantada a lo largo de diciembre pasado», explicó la edil.

El uso de la firma electrónica permite realizar gestiones en los diferentes organismos de la Administración Pública -Ayuntamiento, Suma, Hacienda, entre otros- de forma cómoda, rápida y sin tener que desplazarse además de suponer un importante ahorro de papel. El perfil del solicitante es el de una persona joven, tanto mujer como hombre, familiarizada con el uso de internet y con disponibilidad de medios tecnológicos. Además, casi todas las empresas, comercios y profesionales autónomos disponen ya de su firma digital. De hecho, es un requisito que desde el Ayuntamiento se les ha ido exigiendo a los contratistas para recibir su documentación y abonarles las facturas.

El principal problema es la falta de formación entre los más mayores y la imposibilidad que muchas personas tienen para acceder a los medios tecnológicos. Dos cuestiones que la Administración trata de subsanar para avanzar en la estrategia de digitalización que se está fomentando desde la Unión Europea.

«Obtener la firma electrónica permite solicitar desde casa, por ejemplo, un certificado de empadronamiento o una tarjeta de estacionamiento para una persona discapacitada...Pero queremos ir incorporando, a lo largo de este año, muchos más trámites específicos de cada área municipal en lugar de tener que realizarlos a través de una instancia genérica», anuncia Alba García aludiendo a la posibilidad de solicitar una licencia urbanística o de obras en la próxima ampliación de los servicios electrónicos municipales. Cabe apuntar al respecto que, en estos momentos, se pueden realizar hasta 39 trámites diferentes de manera telemática a través de la sede electrónica.

Alba García ha insistido en señalar que, junto a la concejalía de Modernización y a través del área de Informática, «seguimos trabajando para incrementar los servicios y la atención que desde el Ayuntamiento se ofrece a los eldenses de manera no presencial». Es cierto que la importancia de la administración electrónica ha aumentado a consecuencia de la pandemia, pero los servicios telemáticos implantados han llegado para quedarse, independientemente de la situación sanitaria.