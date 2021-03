Pleno consenso en Elda para reclamar al Gobierno ayudas directas al calzado

El Ayuntamiento de Elda ha aprobado, en sesión plenaria urgente y telemática, con el acuerdo unánime de todos los grupos políticos de la Corporación local, una moción de apoyo a la industria del calzado, marroquinería y componentes para que las empresas del sector puedan acceder al Plan de Solvencia Empresarial del Gobierno de España. Como ya se ha publicado, este plan movilizará 11.000 millones de euros en ayudas directas a empresas mediante subvenciones, reducción de costes y refuerzo de capital. Sin embargo la industria zapatera se ha quedado fuera a pesar de ser el pilar económico de Elda y determinante para el desarrollo de la comarca del Medio Vinalopó.

Los portavoces de los cuatro grupos municipales -PSOE, EU, PP y Cs- así como el concejal No Adscrito, han defendido a través de una moción conjunta la necesidad de que las empresas eldenses del calzado puedan acogerse a los fondos que el Ministerio les ha negado. No obstante, el Real Decreto Ley 5/2021 que regula el Plan de Solvencia Empresarial todavía se encuentra en fase de tramitación y, por tanto, se puede subsanar el «error». El criterio empleado para conceder estas ayudas ha sido el de seleccionar a los sectores cuya media de reducción de producción se encuentra por encima del 30%. En el calzado ha sido del 28,2%. Pero no se ha tenido en cuenta que se trata de una media que supone la mayor caída productiva de la serie histórica del calzado y, además, muchas pymes zapateras han superado con creces ese porcentaje. Una situación muy compleja que se ha visto agravada por la pérdida de seis temporadas y que, según las previsiones de los expertos, no se recuperará hasta que la economía mundial retome el pulso. «Por lo tanto -destacó ayer en la sesión plenaria la concejala de Cs- si no se rectifica el Real Decreto habrá que pedir ayudas directas a la Generalitat y a los ayuntamientos para inyectar oxígeno a un sector estrangulado por la falta de liquidez».

La moción aprobada insta al Gobierno de España a incluir, de manera inmediata, a las empresas del calzado, marroquinería y componentes en el Plan de Solvencia Empresarial aprobado el 12 de marzo por el Consejo de Ministros con el objeto de que este sector pueda acceder a las líneas de ayudas promovidas. Además, se insta a la Generalitat Valenciana y a la Diputación de Alicante a poner en marcha un plan de ayudas directas y solventes para avanzar hacia necesaria protección de esta industria. El Ayuntamiento de Elda también dará traslado del acuerdo unánime a todos los organismos competentes.

En suma, un pleno con 25 concejales «remando en la misma dirección» para defender una industria vital para Elda y para el futuro de la comarca.

Empresas solidarias que pararon su actividad para ayudar a la sociedad

El sector del calzado da trabajo directo en la provincia de Alicante a 37.000 personas, el 43% de los puestos los ocupan mujeres, y además contribuye a dar riqueza al país con el 20% al PIB nacional. La intervención en el pleno de la concejala de Cs, Loles Esteve, fue especialmente clarificadora y reivindicativa. «Resulta inconcebible que se hayan olvidado de un sector estratégico que aporta mucho a la sociedad y a la economía valenciana y es determinante en el desarrollo del Medio Vinalopó. Un sector -subrayó Loles Esteve- que en pleno confinamiento se volcó altruistamente con las necesidades de la sociedad, dejando aparcadas sus colecciones y sus intereses particulares para dedicarse a la producción de mascarillas, pantallas y trajes EPI».