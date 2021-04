El baile de la vacuna del personal sanitario de Elda

Con un baile lleno de alegría y optimismo para combatir el dolor y la angustia que ha causado la pandemia del coronavirus. Es lo que ha querido transmitir, al ritmo de "El secreto de las tortugas" de Maldita Nerea, el equipo del Departamento de Salud de Elda encargado de administrar la vacuna AstraZeneca contra el covid-19 al personal docente de los centros educativos del Alto y Medio Vinalopó.

No había nada preparado pero en la noche del Miércoles Santo, al finalizar una nueva jornada de inmunización en el Pabellón Azul de Elda, alguien dijo: "este fin de día se merece un baile". Y fue dicho y hecho. Enfermeras, administrativas, técnicas auxiliares en Enfermería y algún que otro facultativo se sumaron al baile siguiendo los pasos de una espontánea animadora, que se subió a la grada del pabellón polideportivo para que todas sus compañeras pudieran verla.

"Haciendo historia"

El proceso de vacunación contra el covid-19 de los más de 4.500 profesoras y profesores de todos los centros educativos del Departamento de Salud de Elda comenzó a las tres de la tarde del pasado viernes 26 de marzo de 2021. En ese momento la directora de Enfermería del Departamento de Salud de Elda, Milagros Cucarella, reconoció que estaban muy emocionados porque estaban haciendo historia.

"Nosotros -dijo en alusión al personal sanitario- no hemos ido a la mili ni hemos hecho una guerra. Solo somos profesionales anónimos a los que no pondrán una calle ni una plaza. Pero estamos condicionando un poquito la historia porque gracias a lo que estamos haciendo aquí muchísima gente no va a fallecer, y por eso lo estamos viviendo como una jornada de fiesta, una jornada festiva total", destacaba el pasado viernes Milagros Cucarella sin caer en la cuenta, en ese momento, de que en toda "fiesta" también tiene que haber un buen baile.