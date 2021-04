Los días 28, 29 y 30 de mayo ARTenBITRIR volverá al casco histórico de Petrer, pero con un formato adaptado a las circunstancias sanitarias actuales de acuerdo a la apuesta por la Cultura Segura del municipio, tal y como han explicado esta mañana en rueda de prensa el concejal de Cultura, Fernando Portillo y Fernando Gomis y Luis Abad, presidente e integrante de la organización de ArtenBitrir, respectivamente. Fernando Gomis ha explicado que “este año ARTenBITRIR no será como otros años, sino que solamente va a tener tres espacios escénicos que van a estar acotados, con aforo limitado con sillas y para los que las entradas se van a poder adquirir a través de la página web, es decir, las personas que no tengan entradas no van a poder acudir al espectáculo”. Los tres espacios escénicos serán la plaça de Baix, la plaça del Derrocat y los jardines del Alcalde Vicente Maestre (antigua explanada). La idea es “seguir apostando por la cultura, pero desde la seguridad”, ha precisado Gomis, al igual que el concejal, Fernando Portillo, que ha animado a “participar de la cultura segura, que es por lo que vamos a seguir apoyando desde el Ayuntamiento, adaptándonos a la normativa que marquen las autoridades sanitarias en cada momento”.

La organización ha previsto un máximo de 15 compañías artísticas, cada una de las cuales realizará dos pases en cada uno de los espacios escénicos “con la posibilidad de que el público pueda elegir el horario que mejor le venga”, ha indicado Luis Abad. Se ha contado con los artistas comprometidos para el cartel del año pasado, cuando se tuvo que suspender debido a la pandemia. Las compañías ya confirmadas son El Mono Pájaro Verde, Cía Barré (Córdoba), El Otro Lado de la Parcela (Alicante), Pela y Pelu (Castellón), Muu (Galicia), La Pulpa (Zaragoza) y El Increíble Guillermino (Valladolid). Además, la programación también mantiene los conciertos del viernes y sábado, de la mano del grupo Alpargata (Madrid) y El Camión de la Basura (Vega Baja). Save the temazo pondrá el cierre a la edición el domingo 30 en los jardines Alcalde Vicente Maestre.

Ocho muros para el grafiti

Además del programa de actuaciones, también se ha previsto pintar 8 muros en el casco histórico con pintura mural y graffiti, para lo cual ya se ha abierto la convocatoria para artistas a través de las redes sociales de ARTenBITRIR. Luis Abad ha explicado, en referencia a la participación de los coles, que la mini gala del domingo por la mañana se sustituye por una muestra de arte infantil y juvenil, “para lo cual ya hemos lanzado las bases a todos los centros educativos con la intención de con los dibujos montar una mural en los jardines de la Explanada”. Además, a los escolares que participen, se les ofrecerá la oportunidad de pintar uno de los píxeles que van a configurar el mural que elaborará Doble 13 en la pista urbana de la calle La Fuente.

El presidente de la asociación ha precisado por último que la idea es que los espectáculos sean gratuitos, “aunque estamos viendo el tema de las plataformas de adquisición de entradas”.