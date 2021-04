La zona de monte de Biar registró ayer un fenómeno singular de muy corta duración y reducida dimensión. Se trata de una tuba, un vórtice de aire y vapor de agua condensado con forma de tubo que gira rápidamente colgando de una nube pero sin llegar al suelo.

Muchas veces se confunde este fenómeno con un tornado pero, al no tocar tierra, no se puede considerar como tal. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en la Comunidad Valenciana explica a través de sus redes sociales que había inestabilidad en la zona a la hora que se notificó la tuba: "Aunque había algo de cizalladura (la diferencia en la velocidad del viento o su dirección entre dos puntos) y otros ingredientes como helicidad relativa a la tormenta (EHI), en general no tenían valores suficientes para producir un tornado".

No obstante, desde la agencia meteorológica apuntan que, en ocasiones, surgen tornados con valores fuera de los intervalos generales. "Especialmente en el caso de tornados débiles cuyo entorno local reducido no es bien representado por los modelos ni registrado con herramientas de teledetección", matizan.

Ayer sobre las 15:30 h se pudo ver esta tuba (o tornado, en el caso de que hubiera tocado tierra) en Biar. Queremos... Posted by Laboratorio de Climatología - Universidad de Alicante on Thursday, April 22, 2021

De igual forma, desde la AEMET señalan que resulta relevante destacar que, a la hora que se notificó la tuba, huyo rayos en la zona de Biar y Villena.