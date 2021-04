Sax aplaza la entrega de los Premios Alberto Sols por la pandemia del covid-19

Los premios de la dieciocho edición se fallaron a finales del pasado mes de noviembre en sus dos modalidades. El galardón a la Mejor Labor Investigadora se concedió “ex aequo” a la candidatura presentada por Antonio Ferrer Montiel y Miguel Ángel Sanz Alonso por su larga trayectoria profesional. En la modalidad Mejor Trabajo Científico el premio también se concedió “ex aequo” a Guillermina López Bendito, por su trabajo titulado “Prenatal activity from thalamic neurons governs the emergence of functional cortical maps in mice”, y a Víctor Borrell Franco por “Evolution of Cortical Neurogenesis in Amniotes Controlled by Robo Signaling Levels”.

“Estos premios son muy importates para Sax por todo lo que suponen y es por ello que los entregaremos cuando lo podamos hacer en las mejores condiciones y con la participación de los premiados”, ha señalado Martínez.

Los Premios Alberto Sols se instituyeron en el año 1986 y durante las primeras nueve convocatorias se entregaron el 2 de febrero, coincidiendo con la fecha de nacimiento del insigne científico sajeño. A partir de la décima edición se desvincularon de las fechas de Fiestas de Moros y Cristianos y las últimas ediciones se han entregado a finales de abril.