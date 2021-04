Elda acelera su plan para retirar el amianto de las instalaciones municipales

Son construcciones en las que no hay riesgo para la salud mientras no sean manipuladas y se encuentren en buen estado y al aire libre. No obstante, los operarios de la brigada municipal de Obras dan cuenta de su presencia cuando se disponen a realizar cualquier ampliación o reforma. En esos casos una empresa especializada, contratada por el Ayuntamiento, procede a eliminar el material, adoptando todas las medidas de seguridad que establece la normativa vigente, para ser trasladado a las plantas de gestión de residuos autorizadas por la Generalitat Valenciana. En los centros educativos de Elda el amianto ha sido retirado de forma progresiva durante los últimos años pero en algunas instalaciones municipales sigue estando presente. De ahí el interés del gobierno local por acelerar su plan de actuación.

Información y concienciación

A principios de mes la portavoz socialista de Obras Públicas en las Cortes Valencianas, Sandra Martín, presentó una Proposición No de Ley proponiendo impulsar un plan estratégico que facilite la retira del amianto de los edificios públicos de la Comunidad Valenciana. Una iniciativa con la que la diputada autonómica también plantea la puesta en marcha de campañas informativas y concienciación sobre los problemas de salud que puede acarrear la presencia de este material, así como la posibilidad de utilizar fondos europeos para costear su retirada. «El amianto es uno de los principales causantes de enfermedades y muertes laborales registradas en nuestro país» explica Martín recordando que, aunque en muchos aspectos su uso ya está regulado, «es necesario abordar desde las diferentes administraciones planes para conseguir la erradicación total prevista para el 2032. Además, esta propuesta sigue la línea marcada por la UE que recomienda a los estados miembros impulsar medidas para acelerar su localización y eliminación total. Un objetivo en el que el Ayuntamiento de Elda lleva años trabajando y quiere acelerar en 2021.