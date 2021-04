Un tesoro bajo los pies en peligro en Villena

Las aguas subterráneas están aunque no se ven y en Villena son abundantes pese a su clima semiárido y la ausencia de masas hídricas superficiales. Que el agua es vida se sabe, pero lo que no saben muchos es que los pozos del Alto Vinalopó suponen una fuente de riqueza social, económica y patrimonial para toda la provincia de Alicante. Especialmente para el Valle del Vinalopó y la comarca de l’Alacantí. Desde tiempos históricos los caudales extraídos en Villena han sido utilizados tanto para el riego de cultivos y el abastecimiento humano. Pero no es un recurso ilimitado y para conocer sus principales amenazas la Sede Universitaria de Villena, en colaboración de la concejalía de Medio Ambiente, ha incluido en el ciclo de conferencias sobre su entorno al geólogo José Miguel Andreu Rodes, profesor del Departamento de Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente de la UA.