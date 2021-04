Elda solicita una auditoría a la Seguridad Social para garantizar las pensiones

El Ayuntamiento de Elda ha dado su pleno respaldo a Coespe, la Coordinadora en Defensa del Sistema Público de Pensiones, para evitar que el Gobierno central siga adelante con sus planes de privatización. La moción sometida al único pleno ordinario de abril fue defendida, vía telemática, por Juan Vico Zambrano, representante de la Plataforma en Defensa de las Pensiones de Elda y Petrer. Una intervención que se pudo realizar al acordar todos los partidos con representación municipal la presentación de una moción conjunta.

Tras la exposición de Juan Vico y las palabras de apoyo del concejal No Adscrito, José Francisco Mateos, el alcalde Rubén Alfaro y el resto de concejales del equipo de gobierno -PSOE e IU- y de la oposición -PP y Cs- votaron a favor de solicitar al Gobierno central, a través del Ministerio de Hacienda, que lleve a cabo una auditoría de las cuentas de la Seguridad Social. Y ello con el objetivo de que «la ciudadanía tenga una imagen fidedigna de la situación real de la Seguridad Social a partir del conocimiento preciso del decisivo papel que ha desempeñado la construcción de las instituciones de nuestro estado del bienestar». Así lo señaló textualmente Juan Vico añadiendo la necesidad de que la auditoría cuantifique el importe total de los denominados gastos impropios a cargo de las cotizaciones sociales. «Y, una vez establecida la cuantía, se deberán habilitar las compensaciones adecuadas a la caja única de la Seguridad Social», concluyó el portavoz de Coespe en la conurbación de Elda y Petrer. En suma, lo que se pretende conseguir a través de esta iniciativa «es que lo que se recaude por las cotizaciones a la Seguridad Social para pensiones sea solamente para eso, para pensiones contributivas, y no para gastos impropios o para pensiones no contributivas», subrayó Mateos.

Fue el punto del orden del día del pleno que más interés suscitó en una sesión despachada en 34 minutos, sin ningún voto en contra y con contadas intervenciones.

Bajo los lemas: «Gobierne quien gobierne las pensiones se defienden», «No a la privatización de las pensiones públicas» y «Por un sistema de pensiones totalmente público, de reparto, solidario e intergeneracional», los miembros y simpatizantes de Coespe se está mostrando especialmente activos en Elda y Petrer. Desde el año pasado, y a pesar de las dificultades que implican las restricciones sanitarias impuestas por la crisis del covid, están llevando a cabo concentraciones periódicas en las plazas de ambos Consistorios en defensa del sistema público de pensiones.

«Coespe y el resto de colectivos de pensionistas no aceptamos la última jugada del Pacto de Toledo y las maniobras trileras que el ministro del ramo está utilizando en las últimas semanas y cuyos objetivos, a pesar de sus esfuerzos por enmascararlo, son trabajar más tiempo, recibir pensiones más bajas y privatizar el sistema público de pensiones», señalaron los representantes de la plataforma durante la concentración llevada a cabo de forma conjunta por las Plataformas de Pensiones de Petrer y Elda en el parque del Campet. Cabe puntualizar, al respecto, que en la última edición del Pacto de Toledo, y en su recomendación 16, se abre una «puerta muy peligrosa» hacia la privatización de este sistema público.