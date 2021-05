Aspe intensifica su lucha contra el mosquito tigre

La concejalía de Sanidad de Aspe ha retomado los tratamientos contra el mosquito tigre y el mosquito común con fumigaciones cada quince días, incidiendo en las zonas de riesgo donde más pueden proliferar las plagas. El Ayuntamiento ha intensificado el tratamiento contra las plagas de mosquitos debido a que este año las lluvias están siendo más frecuentes y, además, han venido acompañadas de altas temperaturas. Para ello, desde las concejalías de Sanidad, Servicios y Parques y Jardines, se han incrementado las fumigaciones por parte de profesionales de la empresa CTL y también por personal municipal.

Los tratamientos se están intensificando en todos los parques y zonas verdes por la proliferación de mosquitos adultos debido a la eclosión de huevos por la acumulación de aguas estancadas, fuentes o charcas.

La concejala de Sanidad, Yolanda Moreno, recuerda que se ha puesto a disposición de los vecinos un número de teléfono 965 063 302 para que adviertan de cualquier tipo de incidencia y plaga con el objetivo de actuar sobre ellas. La edil aconseja a los vecinos evitar cualquier estancamiento de agua y charcas en propiedades y viviendas, así como en zonas verdes, que son los lugares con mayor riesgo de proliferación de estos insectos trasmisores de enfermedades a través de sus picaduras. Al mismo tiempo asegura que “vamos a seguir reforzando las actuaciones para intentar minimizar los efectos sobre la población”.

"Responsabilidad de todos"

La concejala de Sanidad advierte de que la lucha contra estas plagas "no es cuestión solo del Ayuntamiento sino de todos". Los mosquitos encuentran un hábitat perfecto en pequeñas acumulaciones de agua, de macetas, de goteo o de fuentes. "Aguas estancadas a las que en muchos casos no podemos llegar porque están en domicilios particulares o en piscinas abandonadas. Por eso tenemos que incidir mucho a las personas que tienen casas o campos que no están utilizando que hagan revisiones. Con los solares también estamos notificando a los propietarios y propietarias para que los limpien porque nosotros intentamos llegar, pero la limpieza es responsabilidad de los dueños", subraya Moreno.