Petrer dedicará un parque al niño que falleció tras acudir cinco veces a Urgencias

El Ayuntamiento de Petrer realizará un homenaje póstumo al niño de 8 años que murió en su casa por una peritonitis en octubre pasado, tras acudir cinco veces a Urgencias en tres días sin ser hospitalizado ni sometido a ninguna prueba médica concluyente.

El parque de la avenida Hispanoamérica de Petrer, al que Aitor acudía a diario para jugar con sus amigos, tendrá una placa con su nombre en su recuerdo. Así lo ha confirmado a este diario la madre del pequeño, Marta Gonzálvez Alba -en realidad es su abuela pero se hizo cargo de criarlo junto a su marido José Antonio Sánchez desde que era un bebé- mostrando su agradecimiento a la alcaldesa Irene Navarro, y al resto de concejales de la Corporación local, por la «gran sensibilidad y humanidad que han tenido con mi ángel».

Precisamente Marta encabezó un movimiento vecinal en el barrio para solicitar al Ayuntamiento mejoras en el parque. «A pesar de ser un niño se involucró mucho y me ayudó a recoger firmas de apoyo. Ahora el parque está precioso después de las obras pero él ya no podrá disfrutarlo...», ha indicado rompiendo a llorar. La familia también está realizando gestiones para convocar una concentración en el campo de fútbol Barxell con el propósito de pedir a la Justicia que la investigación no se demore. «Solo queremos que el forense diga ya si ha habido o no negligencia», puntualiza la afectada.

Cabe recordar al respecto que la magistrada del Juzgado Número 3 de Elda que asumió el caso remitió el pasado mes de enero toda la documentación médica al Instituto de Medicina Legal de Alicante. Y ello con el fin de que sea un forense quien determine si se produjo una supuesta mala praxis por parte de los facultativos que atendieron al pequeño. Pero han pasado cuatro meses y el informe sigue sin emitirse. La acusación particular, que ejerce en nombre de la familia la abogada Raquel Sánchez, ha pedido la imputación de los siete médicos que atendieron al pequeño cuando empezó a presentar los primeros síntomas, tanto la pediatra como los facultativos del centro de salud de Petrer y del Hospital de Elda donde falleció. «Yo no quiero ninguna indemnización. La vida de mi hijo no tiene precio. Solo quiero que los médicos que no le prestaron la debida atención se sienten ahora en el banquillo de los acusados para darme una explicación, para reconocer su error y para pedir perdón por lo que hicieron», ha manifestado Marta admitiendo que, a pesar de seguir un tratamiento psiquiátrico contra la depresión, sigue en un vacío de «pena y rabia».

Como ya adelantó este diario, la muerte de Aitor se produjo a primera hora de la mañana del miércoles 28 de octubre de 2020 tras desvanecerse en el aseo de su casa. Pero desde el sábado 24 de octubre presentaba un cuadro continuado de vómitos y se quejaba de un dolor de estómago tan agudo que le impedía acostarse boca arriba y le dificultaba, incluso, la respiración. Los diferentes médicos que lo atendieron únicamente le suministraron sueros, un analgésico para el dolor y un tratamiento para cortarle los vómitos. En ningún momento se le realizó una ecografía ni una analítica de sangre para tratar de determinar el origen del dolor abdominal que no le dejaba ni dormir. Solo se le practicó un análisis de orina para descartar que pudiera estar sufriendo un ataque diabético. Así lo explicó Marta al día siguiente de enterrar a su hijo tras hacerse un viral su desgarrador testimonio en un vídeo que se compartió masivamente por las redes sociales.

Entre las numerosas muestras de apoyo recibidas también figura la reciente composición de una canción dedicada a Aitor. Se titula «Hacia el infinito del mar» aparece en «Reto Cuarenta» y el autor, el músico malagueño Mikel Marín, ha contado con la colaboración de Mandi y de su hermana Carmen Marín, que ha escrito la letra y también está elaborando un libro en su recuerdo con los dibujos y mensajes de otros niños como él.

La madre agradece la «sensibilidad» del Ayuntamiento

La mamá de Aitor está muy agradecida con el Ayuntamiento por su «sensibilidad y por lo bien que se han portado todos». Todavía está por determinar la fecha en la que se colocará la placa en el parque en recuerdo del pequeño. Mientras tanto sigue inmersa en su duelo. «La única fuerza que tengo ahora -afirma- es haberle prometido a mi ángel que lucharía hasta el final para hacerle Justicia».