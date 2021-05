El Ayuntamiento de Elda cerrará este año la compra del Auditorio a Adoc por 90.000 €

La compraventa del Auditorio de la Asociación de Ópera y Conciertos (Adoc) al Ayuntamiento de Elda culminará este año después de tres ejercicios sin hacerse efectiva por falta de consignación presupuestaria. Pero en esta ocasión el plan Elda Renace, aprobado en marzo con 15 millones de fondos municipales para la recuperación económica y social de la ciudad, permitirá adquirir el edificio para mantener una agenda cultural musical activa, que es precisamente el objetivo con el que se inauguró el edificio el 4 de diciembre de 2003. De hecho, el plan cuenta con una partida de 3,4 millones para rehabilitar edificios municipales como la plaza de toros, el antiguo Conservatorio del barrio Virgen de la Cabeza, el Hospital de Pobres de la calle San Roque y para comprar el Auditorio Adoc.

Los contactos entre ambas partes se han retomado estos días con la predisposición compartida de cerrar el acuerdo lo antes posible. Previsiblemente tras el verano.

El Ayuntamiento pagará 90.000 euros por un céntrico y amplio inmueble con un valor catastral de 1,2 millones de euros, en cuya construcción la Generalitat Valenciana, la Diputación de Alicante y los socios invirtieron 1,5 millones de euros. Pero Adoc planteará una lista de condicionantes de obligado cumplimiento antes de vender su Auditorio. Entre ellos figura la cesión a la asociación de la sede que tiene en el edificio para que pueda seguir haciendo uso de ella; mantener el nombre de Auditorio Adoc José Amat Jover; que el Ayuntamiento permita a la entidad utilizar la instalación para poder desarrollar su programación musical durante toda la temporada y que el piano -valorado en 15.000 euros- siga siendo de su propiedad.

A falta de concretar con más detalle todas las peticiones planteadas por la asociación, desde el equipo de gobierno socialista no hay en principio ningún impedimento en aceptarlas. Es precisamente el asunto que abordarán en una segunda reunión el presidente de Adoc, José Cremades, y el concejal de Patrimonio, Amado Navalón.

El ofrecimiento de venta partió hace cuatro años de la Asociación de Óperas y Conciertos de Elda ante la imposibilidad de seguir asumiendo las cargas financieras y de trabajo acumuladas por un colectivo que José Amat Jover fundó para fomentar el gusto por la ópera y la música clásica, y que está compuesto en estos momentos por 80 socios de una media de edad avanzada.

En marzo de 2019 la directiva de Adoc retomó las negociaciones con la Diputación de Alicante para que adquiriese el inmueble al no incluirse partida alguna en el presupuesto de un Ayuntamiento de Elda que atravesaba dificultades. De hecho, en esos momentos estaba inmerso en el Plan de Ajuste Económico Financiero. Se llegó a registrar una opción de compra en el palacio provincial tras las conversaciones que se mantuvieron con Presidencia y el área de Cultura. Desde la Corporación provincial se argumentó que, aunque la compra del Auditorio no se contemplaba en los presupuestos de 2019, se estaba valorando positivamente. Pero las negociaciones no fructificaron y la asociación apostó porque la propiedad fuera de carácter municipal. Querían que revertiera al pueblo lo que el pueblo había sufragado.

En los seis últimos años Adoc ha trabajado a medio gas. Gestionar el Auditorio ha sido una losa para la asociación, que ha destinado todos sus esfuerzos en darle vida y contenido. Pero los números rojos llegaron en 2015 cuando el convenio económico con el Ayuntamiento pasó de 35.000 a 12.000 euros anuales. Y a pesar de que desde entonces cada ejercicio se ha incrementado en una pequeña cuantía, el colectivo no puede afrontar una programación estable y con renombre para aumentar los ingresos de taquilla.

Para la directiva de Adoc poner el inmueble en manos del Ayuntamiento por un precio de 90.000 euros es más una cesión que una venta. Pero la entidad quiere culminar el proceso para cambiar la dinámica de los últimos años y ofrecer un servicio muy necesario para todos los colectivos de la ciudad. Entre otras razones, porque el nuevo Auditorio permitirá aliviar la presión que viene sufriendo el Teatro Castelar ante la creciente demanda de grupos locales para realizar conciertos, festivales y actuaciones musicales.

La Orquesta ADDA-Simfònica se incluirá en el circuito de conciertos

La Orquesta ADDA-Simfònica se incluirá en el circuito de conciertos del Auditorio Adoc. Es el compromiso que la vicepresidenta de la Diputación y responsable de Cultura, Julia Parra, adquirió con la concejala Rosa Vidal y el directivo de Adoc, Francis Valero, tras la reunión que mantuvieron la semana pasada en el Museo del Calzado. Sobre el convenio en vías de negociación, el regidor Amado Navalón ha expresado su total acuerdo con que la programación de la asociación siga teniendo cabida en el Auditorio una vez que pase a ser propiedad municipal. Y por su parte Rosa Vidal también ha mostrado su buena predisposición a sellar la compraventa para ampliar los espacios que albergan cultura en la ciudad.