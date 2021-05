La imagen de San Bonifacio Mártir, patrón de Petrer, preside desde la mañana del viernes el altar mayor de la iglesia parroquial de San Bartolomé Apóstol. Pero la Bajada «clandestina» de la ermita al templo, como la han calificado muchos festeros, ha generado una viva polémica en la población durante unas fiestas de Moros y Cristianos que están suspendidas por la pandemia del coronavirus. Así lo acordó la Unión de Festejos en marzo por segundo año consecutivo con el loable propósito de evitar contagios.

Sin embargo, a las ocho de la mañana los miembros de la Mayordomía del santo procedieron a trasladar la venerada imagen sin que se avisara previamente a los festeros ni al pueblo, y sin alcanzar un acuerdo unánime para tal fin por parte de la Unión de Festejos, la Mayordomía de San Bonifacio, el Ayuntamiento de Petrer y la parroquia de San Bartolomé. No todos eran partidarios de bajar a San Bonifacio al templo parroquial y, de hecho, en la reunión de urgencia celebrada en la noche del jueves en la ermita, con la participación de los presidentes de todas las comparsas, la alcaldesa y la directiva de la Mayordomía, se adoptó el acuerdo de no llevar a cabo la Bajada. Sin embargo en una posterior reunión, ya de madrugada, de la alcaldesa Irene Navarro, el presidente de la Unión de Festejos, Enrique Rubio, y el cura párroco, Miguel Cano, se decidió revocar el acuerdo inicial para autorizar el traslado. Así pues, con el volteo de campanas y el disparo de las tradicionales salvas, la talla fue llevada en su carroza y custodiada por varios agentes de la Policía Local, que se encargaron de regular el tráfico y evitar que la gente acompañara al santo camino de la iglesia como es costumbre en la villa. Sorprendidos se quedaron los vecinos más madrugadores cuando se encontraron con la imagen recorriendo las calles del casco histórico. Hubo lágrimas, aplausos y vítores mientras el grupo encargado del traslado avanzaba con rapidez entonando los Gozos de San Bonifacio. Fue un momento histórico porque nunca antes se había hecho la Bajada sin autoridades, comparsas ni bandas de música.

No había pasado ni una hora y las redes sociales ya ardían con las reacciones de muchos vecinos que se sentían defraudados, por lo que consideran una Bajada «clandestina que nuestro patrón no merece», y lo definían como «un acto triste que se podría haber hecho de otra manera para que el santo no estuviera solo por las calles». También censuraban la decisión por «irresponsable» ante las restricciones sanitarias del covid-19 y por actuar con secretismo y sin informar antes a los vecinos. Ante la controversia surgida desde la parroquia se quiso aclarar que el santo había sido llevado al templo «para estar presente en la celebración de los actos religiosos de sus fiestas». Y también el presidente de la Unión de Festejos emitió un comunicado explicando que «lo que hemos querido es que la imagen de nuestro santo patrón presidiera el altar de San Bartolomé durante los días en los que se hubieran celebrado sus fiestas». Respecto al traslado «y no procesión» indicó el responsable festero que «no se ha anunciado a la población para evitar aglomeraciones». Y ello en atención a las medidas de seguridad necesarias para evitar la transmisión del virus. «A pesar de estas circunstancias -concluyó Enrique Rubio- desde la Unión de Festejos hemos trabajado para que nuestro santo patrón bajase a la parroquia con toda dignidad y los honores que se merece, de manera que todo el pueblo de Petrer podrá visitar durante estos días de fiestas». Al menos ya se ha anunciado que el próximo lunes, día en el que finalizan las no fiestas, la imagen será trasladada a su ermita. Pero tendrán que buscar una hora intempestiva para evitar aglomeraciones. Máxime teniendo en cuenta que el lunes 17 de mayo es día festivo local en Petrer.

El precedente de Sax con San Blas: de noche y en secreto

San Blas, el patrón de Sax, también fue trasladado en diciembre pasado, sin aviso previo al pueblo, desde su ermita hasta el templo parroquial de la Asunción. Los Amigos de San Blas llevaron la imagen a hombros hasta la iglesia, en secreto, de noche y sin fotos, para pedirle su intercesión y protección ante la pandemia. El traslado se hizo siguiendo las directrices de las autoridades sanitarias y de manera totalmente discreta para evitar aglomeraciones. Solo se informó previamente al obispo, al Ayuntamiento y a la Mayordomía. De hecho, los sajeños no se enteraron de la noticia hasta que se anunció a la mañana siguiente cuando la talla del patrón ya estaba en el templo. Presidiendo el altar permanece y allí seguirá hasta que la pandemia haya remitido y pueda ser trasladado en romería a su ermita.