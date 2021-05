El Consell exige a los herederos de la Colonia de Sax que garanticen su conservación

La Conselleria de Cultura ha enviado a dos técnicos de los Servicios Territoriales a la Colonia de Santa Eulalia para elaborar un informe sobre el estado general del conjunto histórico declarado Bien de Interés Cultural (BIC) por la Generalitat Valenciana en febrero de 2016. La medida se adopta después de que el pasado sábado se desplomase la pared principal de la alcoholera del siglo XIX donde se elaboraba el coñac Santa Eulalia, uno de los más apreciados en la España previa a la Guerra Civil. Cuarenta toneladas de escombros se precipitaron al suelo al ceder un fragmento del muro. Minutos antes de producirse el siniestro la familia de Iván Esteve Deltell, tal y como él ha comentado públicamente, estuvo participando en una sesión de fotos de la primera comunión a tres metros de la zona del derrumbe.

Desde la Conselleria de Cultura se advierte a los propietarios del BIC de la Colonia Santa Eulalia que están cometiendo una supuesta infracción grave contra el patrimonio, especificada en el artículo 97.3.a) de la Ley de Patrimonio de la Comunidad Valenciana, «por incumplimiento del deber de conservar y mantener la integridad del valor cultural de los bienes establecidos en el artículo 18.1 de la citada LPCV, que es el que impone a los propietarios y poseedores -por cualquier título- de bienes incluidos en el Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano la obligación de conservarlos y mantener la integridad de su valor cultural».

Para el Consell el primer responsable de la conservación del BIC son los propietarios, el segundo los ayuntamientos de Sax y Villena -al encontrarse la Colonia entre ambos términos municipales- y el tercero la Generalitat, por este orden. De hecho en febrero de 2020, tal y como este diario publicó, la Conselleria reiteró a Sax y Villena, al igual que a los herederos propietarios, sus obligaciones con respecto al BIC.

El consistorio sajeño ejerció la tutela e impuso tres multas coercitivas a los dueños -13.000 euros en total- por no proceder al vallado de los bienes históricos. Pero del consistorio villenero no le consta nada a los responsables de la dirección general de Cultura y Patrimonio, que también aseguran no haber recibido ningún ofrecimiento oficial por parte de tres de los seis herederos, que están dispuestos a donar la Colonia a la Generalitat ante su imposibilidad económica para restaurar la alcoholera, la bodega, el palacio de los condes, la ermita, el teatro, los almacenes y la harinera. También la alcaldesa de Sax, Laura Estevan, indicó el sábado a este diario que el Ayuntamiento carece de los recursos necesarios para hacer frente a la elevada inversión que requiere la conservación de la pintoresca pedanía donde se grabaron los exteriores de la popular serie de la televisión valenciana L’Alqueria Blanca. A pesar de ello desde la Generalitat se insiste en que se va a actuar conforme a la Ley de Patrimonio, solicitando de nuevo a la propiedad y a los dos Ayuntamientos vecinos que tomen las medidas oportunas para evitar más derrumbes y daños a terceros.

Villena muestra su colaboración para recuperar el enclave

El concejal de Urbanismo de Villena, Javier Martínez, ha mostrado «la absoluta colaboración del Ayuntamiento para buscar unas soluciones que deben ser lideradas por el municipio hermano de Sax, la Conselleria y el Ministerio de Cultura». Considera que la Colonia puede convertirse en una seña de identidad cultural y un reclamo turístico para toda la Comunidad. Pero alude a varios problemas: «La propiedad es privada y además está sumida en un conflicto hereditario, la capacidad financiera de este proyecto necesita de una gran envergadura y el tiempo juega en contra de las administraciones y del interés general».