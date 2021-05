Análisis | Los plenos de Elda: aburridos, rápidos y sin debate

Insulsos. Así son los plenos telemáticos de la era covid en el Ayuntamiento de Elda. La pandemia ha dejado de lado una dialéctica política que, no obstante, apenas existía antes de la crisis sanitaria. Es una tendencia que se mantiene desde el comienzo del actual mandato, en una Corporación que el PSOE y su socio IU gobierna con una mayoría tan absoluta como generosa. Persiste, por tanto, una dinámica que parece estar anclada en un pacto de buena vecindad con todos los grupos de la oposición: PP, Ciudadanos y el exconcejal de Vox actualmente No Adscrito. En los meses más cruentos de la crisis sanitaria no tenían los regidores ánimo para enzarzarse en disputas políticas. No tocaba en ese momento en una zona sanitaria especialmente castigada por los contagios y las muertes. A fecha de hoy más de 22.220 positivos y una cifra de fallecidos que supera los 350 en un Departamento de Salud de 190.000 habitantes.

En la actualidad ya no hay estado de alarma y la situación sanitaria ha mejorado considerablemente pero la modorra política persiste. Desde que el 9 de abril de 2020 se celebró en el Ayuntamiento de Elda el primer pleno retransmitido en directo por las redes sociales municipales, el 95% de los puntos incluidos en el orden del día de las diferentes sesiones han sido aprobados por los 25 concejales sin ningún voto en contra. En los asuntos a tratar, fundamentalmente trámites administrativos, abono de facturas, recursos, nombramientos y burocracia en general, apenas hay intervenciones de los portavoces de los grupos municipales y la mayor parte de las mociones, o las envían «prefabricadas» las cúpulas nacional, autonómica y provincial de los partidos o brillan por su ausencia. No hay contenido, debate ni confrontación y las sesiones se despachan en paz y a destajo.

Hay grupos, como Cs, que prefieren esperar a que se retomen los plenos presenciales para lanzar las mociones que tienen guardadas desde enero. El año pasado plantearon más de treinta pero en los cinco primeros meses de este año no han presentado ni una.

Viéndose metidos en una cuadrícula del ordenador desde casa resulta más complicado seguir los argumentos e interactuar a favor o en contra de ellos. Todo es anodino y fuera del zoom es fácil despistarse, firmar documentos o flirtear con el móvil. Algunos regidores se sienten como en «Eurovisión» cuando llega el momento de las puntuaciones, otros parece que estén grabando un vídeo de YouTube y también los hay, aunque los menos, aquejados por el síndrome del «cromo de álbum».

Y en ese contexto los temas se abordan a ritmo de legionario. Prueba de ello es que no ha habido un solo pleno en los últimos 14 meses que haya superado la hora de duración.

La última sesión ordinaria, la celebrada el pasado viernes 28 de mayo, acabó en 16 minutos y el primer pleno de la era covid, el extraordinario y urgente de abril del año pasado, se despachó en 36 minutos. De todos los celebrados hasta la fecha el más largo fue el extraordinario y urgente del 29 de julio de 2021 con una duración de 42 minutos. Le siguen el extraordinario del 26 de febrero de 2021, que duró 38 minutos; el ordinario del 30 de abril de 2021, que finalizó en 33 minutos; el extraordinario del 31 de marzo, que se desarrolló en 24 minutos; el extraordinario del 17 de septiembre de 2020, que concluyó en 21 minutos; el extraordinario del 1 de febrero de 2021, que expiró en 14 minutos; el extraordinario del 27 de octubre de 2020, que se completó en 8 minutos y, por último, el pleno extraordinario del 16 de noviembre de 2020, que se remató en 7 minutos.

En contra de lo que pudiera pensarse, no se están celebrando más plenos ahora que antes de la crisis sanitaria. La media de convocatoria es una sesión por mes y, de forma excepcional, dos. Cierto es que todos los asuntos referentes a la pandemia, las ayudas por ejemplo, se suelen abordar en convocatorias extraordinarias por su carácter urgente. Pero, en contra de la idea que parece extenderse entre la ciudadanía, solo 7 de los 25 concejales perciben una remuneración por sesión -alrededor de 250 euros- ya que no tienen ningún salario del Ayuntamiento. En ese sentido es la Corporación que menos dinero cuesta a las arcas municipales por asistencia a los plenos desde el año 1975.

Las sesiones por videoconferencia son más impersonales y la falta de cercanía parece desmotivar a los ediles. Especialmente a los de la oposición. Pero el panorama podría cambiar en junio. El gobierno de Rubén Alfaro quiere ir recuperando la presencialidad en la medida de lo posible y cumpliendo los protocolos sanitarios. Los plenos deben desarrollarse en la Casa Consistorial salvo causas de fuerza mayor. Pero en Elda el salón de plenos no es precisamente amplio. Por eso los servicios jurídicos municipales están estudiando la solicitud del gobierno para buscar una ubicación alternativa que permita recuperar la normalidad presencial. En caso de no conseguirlo la solución podría pasar por plenos semipresenciales con los portavoces y una representación proporcional de cada partido. Pero mientras tanto los sufridos ciudadanos que se conectan a las sesiones no confían en poder salir del aburrimiento.