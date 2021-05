Petrer crea una guía para fomentar el uso del lenguaje inclusivo y no sexista

Fomentar el uso del lenguaje inclusivo y no sexista a través de una herramienta sencilla y práctica a disposición del personal del Ayuntamiento de Petrer y de la propia ciudadanía es el objetivo que se ha marcado la concejalía de Igualdad con la creación de esta “Guía práctica para el uso del lenguaje inclusivo y no sexista”. La alcaldesa de Petrer, Irene Navarro, ha señalado que “la igualdad entre mujeres y hombres es uno de los principios fundamentales de las sociedades democráticas, por lo que una sociedad no puede ser justa, ni democrática, ni libre si hombres y mujeres no son iguales en derechos, deberes y oportunidades”, añadiendo que “desde las instituciones tenemos la obligación de allanar el camino con todas las herramientas a nuestra disposición para fomentar y garantizar la igualdad real y efectiva”.