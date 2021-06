El PP denuncia el despido de 249 sanitarios de refuerzo de la pandemia en Elda

El PP lamenta que el Hospital General Universitario de Elda lidere en la provincia una lista de despidos que afecta a un total de 249 sanitarios contratados de refuerzo para hacer frente a la pandemia. La cifra difundida por el grupo popular supone prescindir del 50% de los nuevos contratos, lo que ha llevado al portavoz Fran Muñoz a denunciar, una vez más, la "mala gestión" de la consellera de Sanidad tras el despido de más de 3.000 sanitarios contratados como refuerzo ante el covid-19 en la Comunidad Valenciana. Los sanitarios fueron despedidos vía Whatsapp hace unos días "y hoy nos enteramos que Ana Barceló está pidiendo voluntarios para continuar con el plan de vacunación haciendo horas extraordinarias”. Además, “han tenido que improvisar una bolsa de trabajo para poder hacer sustituciones por las vacaciones del personal el próximo verano”.

Desde el Partido Popular no se entiende que mientras continúan las restricciones en reuniones y hostelería, y se sigue con las mascarillas y la suspensión de todas las fiestas, Sanidad desmantele de personal los Departamentos de Salud. Por eso Fran Muñoz ha instado a la consellera a "readmitir o dimitir" destacando “que estos profesionales no se merecen el trato recibido. Además de las sustituciones por vacaciones y del plan de vacunación, los sanitarios son necesarios para poner al día nuestra sanidad, ya que las listas de espera han aumentado en todos los departamentos: primaria, diagnóstico, cirugía, etc. Queda mucho por hacer aunque la tensión hospitalaria por covid-19 haya disminuido, es necesario recuperar nuestra sanidad”.

Según el Partido Popular, se da la circunstancia de que el área hospitalaria de Elda que atiende a 17 municipios del Alto y Medio Vinalopó lidera el ránking de despidos de toda la provincia de Alicante. Muñoz ha recordado “precisamente el área sanitaria de procedencia de la consellera Ana Barceló, residente de Sax”. El portavoz popular ha insistido en exigir a la Consellera la readmisión del personal al asegurar que la Comunidad no se puede permitir este despropósito.

Críticas al proceso de vacunación

Por otro lado el PP de Elda también ha denunciado la situación de las segundas dosis de las vacunas a los menores de 60 años ya que, si optan por suspender la cita para vacunarse con Pfizer y deciden mantener la AstraZeneca, “no les facilitan ninguna fecha de vacunación, entran en un limbo que está generando inquietud y suponiendo infinidad de quejas de los usuarios". Para Muñoz la solución es tan sencilla como la aplicada en otras Comunidades Autónomas, donde se está dando la opción de elegir y se está siguiendo el protocolo y los plazos prescritos por los proveedores.