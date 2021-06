«Hay intereses económicos en crear dudas y un miedo irracional hacia la vacuna AstraZeneca»

¿Cómo lleva el profesorado estos catorce meses de pandemia?.

Al principio con mucha ansiedad y angustia, por el peligro que entrañaba el contacto directo con el alumnado y lo difícil que es guardar la distancia de seguridad dentro del aula. Poco a poco, conforme han ido bajando las cifras de contagio, los profesores hemos ido dándonos cuenta de que las escuelas e institutos son entornos seguros.

¿Cree que la sociedad ha reconocido el esfuerzo de su colectivo?

Creo que las familias y la sociedad en general se ha dado cuenta de que en la escuela las cosas marchaban bien y ha sido un factor positivo para evitar problemas mayores. Si pensamos que, actualmente, según dicen las estadísticas, el número de jóvenes con problemas psicológicos ha aumentado considerablemente debido a la pandemia, no quiero ni pensar qué hubiera pasado si los centros educativos se hubieran cerrado. Los docentes somos conscientes de que los institutos han sido la válvula de escape de los adolescentes: el único lugar donde podían socializarse y entablar relación entre iguales. Ha sido muy doloroso ver cómo sufrían y cómo arrastraban las carencias emocionales que la distancia y la falta de contacto directo, ocio y entretenimiento les estaba creando.

¿Qué opina de las vacunas?

Creo en la ciencia y confío en que los expertos han hecho su trabajo. Nunca antes se había conseguido una vacuna en un tiempo tan corto.

"Los institutos han sido la válvula de escape de la pandemia para los adolescentes, el único lugar donde podían socializar

¿Considera un despropósito el plan de inmunización impuesto al personal docente por Sanidad?

Me parece que haber sido considerados como colectivo prioritario fue un acierto. No ha sido así en todos los países de la Unión Europea. Tengo colegas en diferentes países que aún no han sido vacunados y que dicen que en España los docentes somos muy afortunados. Pero también pienso que se ha gestionado muy mala información sobre el tema de las vacunas. Primero, creando dudas y un miedo irracional hacia la vacuna AstraZeneca. Se oía decir a los docentes que nos iban a vacunar con «la mala». No sé qué tipo de intereses económicos ha habido detrás de esta campaña, pero estoy segura de que los ha habido. Y la guinda fue cuando, tras ponernos la primera dosis, nos dicen que, debido a las contraindicaciones, la segunda dosis no nos la pondrán de AstraZeneca sino de Pfizer. Además, esto está en contra de lo que ha dicho la Agencia Europea del Medicamento.

¿Y por qué les hacen firmar ahora un documento con la segunda dosis de la AstraZeneca?

Ha habido muchas informaciones contradictorias, según países y según comunidades dentro de España y esto ha creado mucho ruido y desconcierto. Parece ilógico que ahora tengamos que firmar un consentimiento informado para ponernos la vacuna que nos tocó en la primera dosis. Me preguntó por qué ahora es mejor la Pfizer. El estudio en que se basan para desaconsejar la AstraZeneca no es significativo. La verdad es que no lo entiendo.

"Creo en la ciencia y confío en el trabajo de los expertos. Nunca antes se había conseguido una vacuna en un tiempo tan corto

¿Cuál es el sentir mayoritario del profesorado?

Muchos docentes están optando por ponerse la AstraZeneca, aunque tengan que firmar. No creo que sean muchos los que elijan la opción de no vacunarse. La gestión de la información ha sido pésima. Al paciente no se le pregunta la medicación que quiere recibir, eso lo deben decidir los expertos.

¿Hay más estrés y depresión por la pandemia entre los profesionales de la educación?

En los primeros meses sí que se notó el estrés entre algunos docentes, sobre todo por el miedo a contagiarse, incluso hubo un incremento en las bajas por motivos médicos entre las personas de riesgo. No conozco casos de depresión debido a la pandemia, más bien, lo que veo son casos cercanos a la hipocondría, por parte de personas que llevan al extremo la precaución y las medidas anticovid.

"Ni nuestros jóvenes ni los mayores podemos alargar mucho más este paréntesis de 14 meses, o acabaremos mal

¿Qué opina del negacionismo?

No conozco a ningún docente negacionista, aunque sí sé de compañeros que no se han vacunado por decisión propia. En cuanto a mi opinión sobre los negacionistas, yo soy una persona práctica. Por higiene mental creo en la ciencia y estoy convencida que los avances médicos nos han permitido disfrutar de una mejor salud y de mejores expectativas de vida. No soy dada a creer en teorías sobre complots que dicen que nos están intentando controlar introduciéndonos chips a través de las vacunas. El cine está en el imaginario colectivo y las redes sociales facilitan la difusión de estas ideas. El miedo hace lo demás. En mi opinión, hay un exceso de información. Lo que sí creo es que existen intereses internacionales al servicio de una manipulación que en manos de la prensa es un elemento desestabilizador brutal.

¿Volverá todo a ser como antes?

Creo que sí. De hecho ya estamos viendo que se están recobrando actividades como salidas extraescolares, viajes fin de curso, graduaciones...Siempre con sumo cuidado y todas las precauciones. Pero no podemos alargar mucho más este paréntesis. Nuestros jóvenes necesitan salir y divertirse, es propio de su edad. Y los adultos también tenemos que salir del agujero o acabaremos muy mal.