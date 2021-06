Aurelio López-Tarruella, nuevo director de la Sede Universitaria de Villena

El alcalde de Villena, Fulgencio Cerdán, ha recibido por primera vez al nuevo director de la Sede Universitaria de la UA en la ciudad, Aurelio López-Tarruella, quien ha llegado acompañado por una delegación de la Universidad de Alicante encabezada por la propia rectora, Amparo Navarro; la vicerrectora de Cultura, Deporte y Extensión Universitaria, Cata Iliescu y la vicerrectora de Relaciones Internacionales y Cooperación al Desarrollo, Rosa María Martínez.

El primer edil ha trasladado al equipo rectoral y al nuevo director de la Sede la máxima colaboración “en una relación de simbiosis de la que tanto la UA como la ciudad de Villena salen fortalecidos”. Cerdán ha brindado todo el apoyo del Ayuntamiento para el impulso de la actividad de la Sede que ambas instituciones pretenden reforzar tras la situación de pandemia de los últimos meses, así como para intensificar la presencia de la UA en el tejido socio-económico de la ciudad.

Rectora

Por su parte, la rectora de la UA, Amparo Navarro, ha trasladado al alcalde de Villena “el fuerte compromiso que nuestra institución universitaria tiene con esta ciudad, que es un referente en muchos ámbitos como la cultura, la innovación, la naturaleza, la agricultura y donde la Universidad tiene tanto que decir y tanto que seguir aportando”. López-Tarruella ha destacado “la gran ilusión por formar parte de la historia de la Sede de Villena, un municipio donde están mis raíces, mi familia y de la que me siento fuertemente arraigado y vinculado. Sin duda, contribuir con mi trabajo a esta ciudad que tanto me ha dado en mi trayectoria personal es todo un honor”. En este sentido, tanto el alcalde como la rectora ha coincidido en señalar que “quien es parte de la Sede, quien ostenta el cargo de director o directora, lo es a título vitalicio y queda ya para siempre vinculado no sólo a la institución sino a la ciudad, a la sociedad de Villena, de la que uno nunca puede desvincularse”.

Tras una reunión institucional celebrada en la Alcaldía, se han unido a la delegación varios concejales de la corporación municipal y los cuatro anteriores directores de la sede (José Silva, Fernando Ballester, Antonio Martínez-Puche y Mariángeles Alonso) para visita las instalaciones universitarias en el complejo de La Tercia.

Biografía

López-Tarruella es profesor Titular de Derecho internacional privado en la Universidad de Alicante y ha sido vicedecano de Estudios de Postgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Alicante. Es doctor en Derecho desde 2004 con la tesis ‘Los contratos internacionales de software en Derecho internacional privado comunitario’.