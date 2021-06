Un musical en Petrer con la actriz Pepa Sarrió en el papel de Madre Bernarda

El próximo domingo 13 de junio la compañía de teatro amateur “Teatrando” de Petrer pondrá en escena el musical “La Llamada”. Será en el Teatro Cervantes de Petrer a beneficio de Cruz Roja, de la mano de la concejalía de Infancia y Juventud.

La obra cuenta con un elenco de 19 personas, que tiene como plato fuerte a la consagrada actriz local Pepa Sarrió, en el papel de Madre Bernarda. Además, tal y como ha destacado el director, la música es en directo.

Adrián Agulló, director de la obra junto a Aitor Juan, a quienes ha acompañado en la presentación la actriz del reparto Lucía del Olmo, ha señalado que “nos juntamos Aitor y yo con la idea de este proyecto cultural y enseguida se fue sumando más gente joven”. Agulló ha añadido que “lo importante es ver que un grupo de jóvenes, en vez de estar los fines de semana tirados en sus casas o en locales, han estado ensayando, aprendiéndose un guión, cantando y haciendo un ocio seguro y alternativo, que es parte de lo que queremos fortalecer a través de Teatrando”.

El concejal de Infancia y Juventud, Alejandro Ruiz, ha expresado que “esta iniciativa me hace especial ilusión por varios motivos. En primer lugar, porque cuando Aitor y Adrián vinieron a presentarme la obra, era una obra que yo ya había podido conocer en su versión original y me pareció muy interesante la adaptación a un grupo amateur; en segundo lugar, por ver que gente joven de Petrer apuesta por el teatro, por ofrecer cultura segura y por hacerlo de modo colaborativo; y, en tercer lugar, porque se trata de una iniciativa con un trasfondo solidario”. La obra, para cuya representación la concejalía de Infancia y Juventud ha puesto todas las posibilidades posibles en su afán por apostar por el talento joven, será el 13 de junio a las 19.00 horas en el Teatro Cervantes de Petrer. La entrada es gratuita con invitación a través de instanticket, pero las personas que asistan tienen que llevar un alimento no perecedero para Cruz Roja Petrer.

María Vecina, en representación de la Asamblea local de Cruz Roja, ha dado las gracias a “Teatrando y a la concejalía de Infancia y Juventud por acordarse de Cruz Roja y de las personas que lo están pasando mal en nuestra población”. El concejal de Juventud ha concluido indicando que el apoyo a esta iniciativa “evidencia que la cultura es segura, es sana y tenemos que apostar por ella y así lo hacemos desde la concejalía y desde el equipo de gobierno”.