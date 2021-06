Novelda evita el pago de seis millones por el litigio del centro deportivo Salud y Agua

El Ayuntamiento de Novelda da un paso más en la resolución del conflicto judicial en torno al centro deportivo Salud Agua de Novelda y muestra su satisfacción por la decisión del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de rechazar el recurso interpuesto por la mercantil Abanca, que reclamaba al Consistorio noveldense los casi seis millones de euros que la firma bancaria prestó a la empresa concesionaria del CSAD para la construcción del mismo. El concejal de Hacienda y portavoz del equipo de gobierno, Iván Ñíguez, ha manifestado la satisfacción del gobierno municipal ante la decisión judicial de declarar la “inadmisibilidad” del recurso presentado por la firma bancaria coruñesa contra el acuerdo plenario del Ayuntamiento que, en 2018, además de aprobar la liquidación del contrato con la mercantil CSAD Novelda S.L., también consideraba que no procedía indemnización alguna a favor de la misma. En este caso la decisión del Juzgado de lo Contencioso Administrativo, contra la que cabe recurso, estima la defensa argumentada por el Consistorio noveldense que considera que “en este asunto el Ayuntamiento es el mayor perjudicado, ya que es ajeno a la relación existente entre la entidad financiera y la empresa concesionaria”. En esta línea la defensa del Ayuntamiento, ejercida por la Secretaria General del mismo, Andrea Rodero, y el letrado adjudicatario del contrato para la defensa jurídica municipal, siempre consideró que “el consistorio no debería ser el demandado en esta causa, ya que no tendría que ser el erario público y los vecinos de Novelda quienes tuvieran que pagar una deuda originada por una empresa privada”.