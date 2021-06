Una misa de «esperanza» para recordar las fiestas de Elda y honrar a San Antón

La histórica misa de campaña comenzará con la interpretación del pasodoble Idella y finalizará con el pasodoble A San Antón. Será el acto central del segundo año consecutivo sin fiestas de Moros y Cristianos en la ciudad. Una eucaristía en la que el sacerdote lanzará un mensaje de «recuerdo de las fiestas celebradas y de esperanza por las que están por venir». Julio César también tiene previsto referirse durante su homilía al dedo de San Antón para establecer un paralelismo entre la fiesta y la fe. Hay un proverbio chino que dice que cuando el sabio señala la luna, el necio se queda mirando el dedo. «No nos quedemos mirando el dedo de San Antón sino la luna que nos espera», señala el cura comparando la luna «con la fiesta que es la vida».

Y cuando acabe la misa, aunque sea sábado, habrá que hacerse a la idea de que es el «lunes de Moros» que marca tradicionalmente el final de la celebración. Así transcurrirá un fin de semana atípico, de sentimientos confusos, en el que tendrían que haberse llenado las calles de festeros, pólvora, música y colores. No es un acto festero, no se le colocarán flores a San Antón ni, por supuesto, habrá traslado desde su ermita hasta el templo parroquial de Santa Ana para evitar una situación de riesgo por la pandemia. El único detalle que adornará al patrón serán los «corazones festeros» de la Junta Central de Comparsas que han preparado los niños y se han convertido en un símbolo de las no fiestas de Elda.

Preocupación

Tanto el párroco Julio César como el alcalde Rubén Alfaro han pedido la máxima prudencia y sosiego a los eldenses para contener el virus. «El día que más nos preocupa es este sábado porque los componentes de muchas escuadras y cuartelillos han quedado para comer y son sobre todo jóvenes que están sin vacunar. Por eso les pido la máxima cautela y responsabilidad porque el virus sigue ahí y, aunque las restricciones se han relajado mucho, no podemos permitirnos un nuevo rebrote», ha señalado el alcalde. Precisamente para prevenir situaciones de descontrol que pongan en riesgo la salud pública la Policía Local está aplicando estos días un plan de vigilancia especial en los cuartelillos, espacios públicos y el tráfico. Hasta la tarde del viernes, según el parte policial, no se habían producido ni incidentes ni infracciones sanitarias destacables.