Andrés Molina Giménez: «Con el covid nuestra soledad ha pasado a ser un problema psicológico»

Nacido en una familia trabajadora y feliz de Elda, Andrés contrajo la poliomelitis con siete meses. A pesar de las graves secuelas que le dejó la enfermedad su madre luchó por él con todas sus fuerzas y medios hasta que, tras 17 operaciones, consiguió ser autosuficiente.

¿Cómo han pasado la pandemia los discapacitados?

Si ha sido duro para todos con una discapacidad muchísimo más. Por la soledad en algunos casos, por los tratamientos médicos que han estado ausentes, por las personas dependientes...Todo se agrava en nuestro caso porque somos personas que, normalmente, necesitamos la ayuda de los demás.

¿La soledad ha sido lo peor?

La soledad siempre ha sido un gran problema para nuestro colectivo, pero con la pandemia del covid ha pasado a ser un problema psicológico. Es duro no tener contacto con nuestros seres queridos pero aún más si, por ejemplo, nuestra discapacidad es intelectual y no llegamos a entender qué está pasando, o sensorial por las constantes barreras en la comunicación.

«Las vacunas son esenciales y si yo hubiera podido llegar a tiempo a la de la polio no habría tenido una vida de sufrimiento»

¿La pandemia ha acentuado los problemas de su colectivo?

Totalmente. Centros de día y colegios especiales cerrados, centros de atención temprana igual y un largo etcétera de servicios vitales para nosotros que no hemos tenido en muchos meses.

¿Y esta crisis sanitaria ha traído algo positivo?

Como yo intento ser positivo destacaría que esta crisis ha confirmado que hay que invertir más en investigación, más plazas y más centros para un colectivo que es muy numeroso, porque las discapacidades te vienen por enfermedad o por accidentes de tráfico o laborales. Se ha demostrado que cuando se quiere se puede. En un tiempo récord se han descubierto las vacunas contra el coronavirus. Sin embargo, hay muchísimas personas que padecen una enfermedad rara y la Administración no hace nada por ayudarlas.

¿Las restricciones han tenido en cuenta sus limitaciones y sus necesidades?

No nos han tenido muy en cuenta ya que se han cerrado centros de salud, se han cerrado centros de servicios sociales y si vas a que te atiendan te topas con el guardia de seguridad en la puerta impidiendo el paso. Algo incomprensible. Sólo han facilitado algún número de teléfono para conectar que, en la mayoría de veces ni lo cogen, sin tener en cuenta las dificultades y la falta de recursos que tienen las personas con discapacidad.

¿Cree que nuestras vidas ya no serán lo mismo después del covid-19?

Mi deseo es que no sean como antes, sino que cojamos lo positivo de esta situación y sean mejores. Se ha demostrado que la salud es lo primero para un estado de bienestar y los ciudadanos debemos exigir más a nuestros políticos: que recorten cargos de confianza y apuesten por la sanidad pública.

Qué es lo que más ha echado de menos durante los momentos más duros de la pandemia?

El apoyo y el cariño de amigos y familiares. Es esencial para todos.

¿Qué opina de la vacuna?

Yo soy un vivo ejemplo de que las vacunas son esenciales y es lo mejor que nos ha ocurrido. Si yo hubiera llegado a tiempo a la de la polio mi vida hubiera sido de otra forma y no hubiera tenido tanto sufrimiento, ni tendría ahora ni tendré en un futuro, porque la discapacidad se lleva hasta la muerte. No entiendo a las personas que están en contra. La investigación y el desarrollo en materia de sanidad es vital para un mundo mejor. Lo que no me ha parecido bien es la mezcla de vacunas, pienso que han confundido mucho a la población.

Entonces ¿qué piensa de los antivacunas?

Que no son solidarios, que les deseo de corazón que ni a ellos ni a nadie de su familia ni amigos, contraigan esta enfermedad ni otra cualquiera porque, repito, gracias a las vacunas millones de personas no han fallecido o no han tenido una enfermedad para toda la vida.

¿Y a los políticos que les pide?

A los gobernantes les pido que cuando el pueblo esté acojonado por la enfermedad y por la crisis económica dejen de burlarse de la ciudadanía y se dediquen a ser gestores. A la población en general le importa un pepino las ideologías. Lo que queremos es trabajo y salud, que para eso les votamos.

¿Para usted quienes han sido los héroes de esta crisis?

Para mí no existen héroes. Existen buenas personas y grandes profesionales que saben hacer bien su trabajo y le dedican su esfuerzo. Esta pandemia nos ha demostrado que hay muchos hombres y mujeres que lo han entregado todo. Pero una sociedad avanzada que se precie no tiene héroes, tiene inversiones para que cuando lleguen éstas u otras catástrofes, esté preparada.