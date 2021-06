Comienza en Novelda la rehabilitación integral de la casa natal de Jorge Juan

De hecho, la casa de los «Juan» está considerada una «joya» patrimonial además de poseer un enorme valor histórico. En 2007 el Ayuntamiento, a través del entonces alcalde Mariano Beltrá, intentó sin éxito adquirir la propiedad para que pasara a formar parte del conjunto de bienes municipales. Entre los muebles que conservaba se encontraba incluso la cama donde nació el destacado científico de la Ilustración española. Según explicó Beltrá viajó a Madrid porque «quería conocer las intenciones futuras sobre la casa y gestionar su compra por parte del Ayuntamiento». De este modo quería evitar que pudiera ser derribada. Una posibilidad que la familia propietaria no contemplaba bajo ningún concepto a pesar de que en aquellos años el inmueble no estaba incluido en las Normas Subsidiarias de Protección de Novelda, ni tampoco había sido declarada Bien Cultural ni Bien de Relevancia Local. Un hecho sorprendente que el gobierno de PSOE-Compromís per Novelda se dispuso a subsanar en 2007 mediante la apertura de un expediente de protección.

La casa natal de Jorge Juan ha gozado de un creciente interés durante las últimas décadas. En abril de 2013 la Diputación inició el rodaje de un documental sobre la vida de Jorge Juan que se emitió por TVE con imágenes grabadas en la finca de El Fondonet. En la finca se celebraron muchos años las jornadas de la Asamblea Literaria Amistosa Jorge Juan aunque ocho años atrás, debido al deficiente estado que presentaba el edificio, se decidió cambiar de ubicación. También ha acogida numerosas rutas turísticas.

Jorge Juan fue bautizado en la vecina localidad de Monforte del Cid y en noviembre de 2020 los actuales alcaldes de ambos municipios, Fran Martínez y María Dolores Berenguer, también decidieron citarse en la hacienda del ilustre marino español para formalizar la firma de la petición conjunta para acoger el puerto seco del Corredor Mediterráneo.

Los restos de Jorge Juan están en la ciudad gaditana de San Fernando, en el Panteón de Marinos Ilustres. Fundó el Real Observatorio de la Armada y el Colegio de Guardiamarinas de Cartagena y, en 1760, fue nombrado jefe de escuadra de la Armada Real tras reformar el modelo naval español.