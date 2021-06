Gobierno y oposición de Elda apoyan la actividad de la planta de asfalto

El PP ha dado su apoyo al equipo de gobierno de PSOE-EU de Elda al concederle licencia municipal para elaborar asfalto a una planta cuya construcción está ultimándose en el polígono industrial Campo Alto. La instalación cuenta con todos los informes favorables, tanto medioambientales como urbanísticos, del Ayuntamiento, de la Generalitat Valenciana y de la Confederación del Júcar y, según se desprende de los informes de la empresa, en la mezcla de áridos y betún no se lleva a cabo ningún proceso químico. Además, ambos productos se calientan por separado, en tanques sellados, utilizando gas natural licuado para evitar la contaminación ambiental que generan el gasoil o el fueloil​. «Hay mucho populismo barato en torno a este asunto alimentado por las redes sociales y antes de que se monte un espectáculo en la ciudad, con manifestaciones y protestas organizadas por personas que esconden intereses políticos, sería conveniente que el equipo de gobierno realice un acto informativo para que la ciudadanía sepa la verdad», señaló durante el pleno el portavoz popular Fran Muñoz. Un ruego que el alcalde Rubén Alfaro ha asumido indicando que el concejal de Urbanismo, el socialista Eduardo Timor, hará públicos todos los informes, en un acto conjunto con el PP, «para que todos los eldenses conozcan el expediente y puedan comprobar que todo está en orden y se cumple con la legalidad». Con este ruego se dio por finalizado el pleno ordinario del mes de junio que, por vez primera desde hace once meses, ha tenido carácter semipresencial. El alcalde, los portavoces y algunos concejales de PSOE, PP, EU, CS y el edil No Adscrito se dieron cita en el Consistorio, pero sin presencia de público en el salón, mientras el resto de representantes municipales siguieron la sesión de forma telemática. En 17 minutos se despacharon todos los asuntos con ningún voto en contra y solo dos ruegos.