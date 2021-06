«La expresión ‘no es de mi competencia’ no existe en la Policía de Novelda»

Pues con una sensación de tranquilidad muy agradable. Me siento ligero, la responsabilidad pesa.

Se aburrirá...

No crea. Tengo muchas cosas que no he podido disfrutar y otras que aprender. Creo que el tiempo es lo más preciado que tenemos y es una pena desaprovecharlo.

¿Cómo era cuando entró en la Policía Local de Novelda y cómo es ahora que se marcha?

Con 22 años entré con una gran ilusión por aprender y servir. Cuando me inicié casi todos eran veteranos y me enseñaron muchísimo. Especialmente la psicología y humanidad. Personas con un nivel de estudios medio, que tenían el aprendizaje de la universidad de la vida muy alto. Hoy somos un colectivo más joven, mejor formado culturalmente y físicamente, pero no debemos perder los principios de humanidad y servicio. Es algo por lo que he trabajado fomentando la cultura del servicio y sigo manteniendo ese mismo pensamiento.

¿Volvería a ser policía?

Mi trabajo me encanta, me ha enseñado mucho de la vida. Seguiría siendo Policía Local pero lo que no haría es ser jefe de plantilla. Lleva un coste alto si pretendes ser fiel a tus principios. Seguiría siendo policía pero, como mucho, un mando intermedio.

¿Se arrepiente de algo?

He intentado ser reflexivo y meditar mis decisiones, algunas duras, pero debemos ser honestos y hacer lo correcto. Ante las decisiones difíciles he reflexionado mucho y las he aplicado con educación y respeto.

¿Cómo ha sido su relación con los alcaldes a cuyas órdenes ha estado durante 29 años?

Todos los grupos políticos han prestado apoyo al colectivo de la Policía Local. Otra cuestión es el trato personal al tener que manifestar discrepancias en formas de actuar. Yo tengo un recuerdo personal muy grato de los alcaldes y alcaldesa que he tenido, de los cuales estoy en deuda con su trato. De aquel que no hemos coincidido tanto, me quedo con el apoyo que ha dado al colectivo policial.

¿Cuáles han sido sus intervenciones más humanitarias y arriesgadas?

Voy a comenzar por la más humanitaria. Para mí han sido las veces que en el servicio que realizaba en la calle y, a media noche, he ido a un domicilio dónde hay una pareja de avanzada edad solos y he tenido que socorrerles porque uno de los cónyuges ha caído de la cama y el otro no puede incorporarlo. Estos servicios me llenan de satisfacción y orgullo a pesar de que para algunos no puedan ser interpretados como servicios policiales. Mi actuación más peligrosa se produjo en el atraco a un banco. Al final conseguimos detener a los autores con mediación, liberamos a los trabajadores y evitamos la sustracción de las cajas de caudales. Cuando los detuvimos pude recoger un subfusil de asalto que había escondido uno de ellos. Estaba municionado y por mi experiencia como Policía Militar fui consciente del daño que podría habernos causado.

¿De qué se siente más orgulloso?

Del concepto de servicio de la Policía Local de Novelda, que ha sido forjado de forma gradual pero representa el espíritu de este colectivo, siempre al servicio del ciudadano para todo. Aquí no existe la expresión «no es de mi competencia».

¿Cómo le gustaría ser recordado tras su jubilación?

Como un funcionario qué cumplió con su trabajo simplemente y fue útil a la sociedad. Me he esforzado en ello.