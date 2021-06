Novelda adquiere chalecos antibalas especiales para las seis mujeres de la Policía Local

El Ayuntamiento de Novelda da un paso más para avanzar en igualdad real con la adquisición de chalecos antibalas femeninos para las mujeres que forman parte de la plantilla de la Policía Local. La seis mujeres integradas en la plantilla de la Policía Local de Novelda cuentan, desde hace unos días, con sus propios chalecos antibalas, una herramienta que las “equipara en seguridad” con su compañeros hombres al contar con un material que se adapta a la anatomía femenina y les proporciona comodidad y protección en ambientes peligrosos.

Con la adquisición de los chalecos antibalas ergonómicamente diseñados para el cuerpo de la mujer, la Policía Local de Novelda facilita a sus agentes femeninos un elemento de protección que ha sido bien recibido por sus destinatarias. Hasta ahora las mujeres policía se veían obligadas a utilizar el modelo estándar, diseñado y pensando para el cuerpo masculino, lo que suponía no solo un problema de falta de seguridad eficaz, ya que los chalecos no quedaban pegados al cuerpo, sino también de peligrosidad, por las dificultades que encuentran las agentes para, durante las prácticas de tiro o en situaciones que lo requieran, sacar el arma de su funda al usar unos chalecos no adaptados, grandes y voluminosos.

La adquisición de chalecos antibalas femeninos, valorados en cerca de 4.000 euros, ha sido una propuesta de la concejalía de Igualdad, cuya titular, la edil Paqui Beltrá, ha señalado que es objetivo del equipo de gobierno “avanzar en la igualdad real entre hombres y mujeres en todos los ámbitos, incluido por supuesto el laboral, como demuestra la implantación progresiva del Plan de Igualdad Municipal, aprobado meses atrás, con el objetivo de implementar las medidas necesarias para propiciar la igualdad real y efectiva entre los trabajadores y las trabajadoras de la plantilla municipal, y la elaboración del primer Plan de Municipal para la Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres de Novelda, actualmente en fase de diagnóstico”. En este caso concreto, subrayaba, se trata de que las mujeres policías dispongan de “los mismos elementos de seguridad y protección que sus compañeros varones, adaptados a su fisionomía para aportarles comodidad y libertad de movimiento”.

Los chalecos antibalas femeninos, valorados en cerca de 4.000 euros y adquiridos por el Ayuntamiento a través de una subvención del Pacto de Estado, presentan un nivel de triple protección balística para pistolas y revólveres de 9 y 38 milímetros, protección antipinchazos de 24 julios de presión, resistentes al agua y a los rayos ultravioletas.