Comienzan las obras de mejora del CIPFP Valle de Elda incluidas en el Plan Edificant

El alcalde de Elda, Rubén Alfaro, ha visitado esta mañana las instalaciones del CIPFP Valle de Elda, donde esta semana han comenzado los trabajos de mejora incluidos en el Plan Edificant. El regidor eldense ha estado acompañado durante la visita por los ediles de Educación, Fernando Gómez, y de Urbanismo, Eduardo Timor, así como el director del centro, Cristóbal Melgarejo, y técnicos municipales y de la empresa que realiza los trabajos. Las actuaciones que se están realizando incluyen la construcción de un aseos adaptado, el cambio de la caldera de calefacción de gasoil por otra de gas ciudad y la integración de la instalación de aire acondicionado con maquinaria instalada en la cubierta.

Los trabajos cuentan con un presupuesto de 159.311 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses, aunque la intención es que las obras pueden estar concluidas para el inicio del próximo curso. Durante su visita, Rubén Alfaro ha afirmado que “como ustedes saben el CIPFP Valle de Elda no sólo es un centro de referencia, sino que además es uno de los que se encuentra en mejor estado, y por ese motivo la actuación que se va a realizar aquí dentro del Plan Edificant no es de las más altas económicamente. No obstante, es una actuación importante porque va a mejorar la eficiencia energética del sistema de calefacción del centro y también se mejora la accesibilidad con la construcción de un aseo adaptado”.

El alcalde de Elda ha recordado que “el Plan Edificant incluye inversiones de unos 15 millones de euros en los 20 centros docentes de nuestra ciudad. El proceso administrativo que conlleva el Plan, con tres contratos por cada uno de estos centros, junto con la pandemia, ha provocado que la tramitación se haya demorado”. Rubén Alfaro ha anunciado que, “además de estas obras, en los próximos días o semanas darán comienzo en los otros centros que ya las tienen adjudicadas, como son Juan Rico y Amat, las Escuelas Infantiles El Mirador y El Puente, y Miguel Servet. También en las próximas semanas se retomarán las obras en la Escuela Oficial de Idiomas”.