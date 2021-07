Pérdidas de un millón de euros en Elda por la suspensión de los macroconciertos

La decisión supone un nuevo revés para el sector de la hostelería y el ocio nocturno de Elda. El impacto económico que las Fiestas Mayores de Elda generó en la ciudad superó el millón de euros en 2019. Los beneficios se dieron, fundamentalmente, en el sector de la hostelería y el ocio nocturno. En esta cifra estimada por el Ayuntamiento y las asociaciones de comerciantes y hosteleros también se incluían los ingresos obtenidos por bares, cafeterías, 24 horas, discotecas y pubs a través de los macroconciertos nocturnos, así como el beneficioso efecto -aunque de menor entidad- que esta celebración suele tener para el comercio local.

Por término medio los restaurantes, bares y cafeterías situados en las principales zonas de servicio y ocio -Gran Avenida, Juan Carlos I y Alfonso XIII- facturaron en septiembre de 2019 un 10% más que el año anterior. Una tendencia al alza que se venía produciendo desde 2014, aunque se desplomó en 2020 al suspenderse las Fiestas Mayores.

El Ayuntamiento no quiere transmitir a los jóvenes un mensaje contradictorio y opta por actividades seguras

Además, los macroconciertos que programaba el Ayuntamiento -casi todos eran gratuitos- atraían a artistas de primer nivel y público de toda la provincia, e incluso de Murcia y Valencia, que realizaba gasto y ocupaba habitaciones en los hoteles y hostales de la localidad. «No sabemos cuál será la situación dentro de dos meses pero no hay que olvidar que la mayoría de los conciertos y espectáculos están dirigidos, en gran medida, a un público joven que es el que no está vacunado y es el que más casos positivos de covid está acumulando en estos momentos. No podemos lanzar un mensaje contradictorio como es pedir prudencia y responsabilidad a nuestra juventud y, al mismo tiempo, promover desde el Ayuntamiento espectáculos en los que difícilmente se puede poner en práctica esa prudencia y responsabilidad», advierte la edil de Fiestas.