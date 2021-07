Elda ensalzará con una escultura y un museo al cantante Pedrito Rico

El Ayuntamiento de Elda quiere poner en valor la figura de Pedrito Rico, cantante, bailarín y actor de fama mundial que obtuvo un gran éxito entre los años 50 y 80 en diferentes países de Sudamérica, especialmente en Argentina donde todavía conserva un club de admiradoras. Pedro Rico Cutillas nació en Elda el 7 de septiembre de 1932, en plenas Fiestas de los Santos Patronos, y falleció en Barcelona en la madrugada del 21 de junio de 1988, a los 56 años de edad, por una grave anemia.

Su talento no fue lo suficientemente apreciado en una España conservadora y retrógrada, lo que empujó al polifacético artista a encauzar su carrera en el extranjero. Quizá por eso su destacada trayectoria profesional y la proyección internacional que dio a su ciudad natal no ha sido correspondida ni reconocida por Elda. Una omisión que el actual gobierno de Rubén Alfaro quiere subsanar para que su vida y obra no sean olvidadas y puedan ser conocidas por las nuevas generaciones. Con tal fin diferentes áreas municipales están preparando una serie de acciones destinadas a ensalzar su figura. Una de ellas será la elaboración de una escultura del cantante que se colocará en una zona destacada de la ciudad. También se quiere mostrar, en un espacio municipal a modo de museo monográfico, el valioso y amplio legado que su familia donó al Ayuntamiento. Cabe recordar, al respecto, que la colección del artista se encuentra actualmente en el Museo Etnológico que gestiona de forma altruista la asociación Mosaico. Pero en 2013 todos sus fondos fueron trasladados de su ubicación en los bajos del edificio de la Fundación Ficia hasta una antigua nave de muebles situada en la calle Eduardo Dato. Por diversos contratiempos el museo lleva dos años cerrado al público y es otro de los problemas heredados que el actual gobierno local quiere subsanar lo antes posible.

A Pedrito Rico solo se le ha distinguido en Elda dedicándole una calle y con homenajes inconexos y de poca entidad. Prueba de ello es que en el año 2013, al cumplirse el 25 aniversario de su muerte, lo único que organizó en su memoria el Ayuntamiento de Adela Pedrosa fue la interpretación, a cargo de la Escuela de Música Tradicional, de su famosa canción «Yo soy de Elda señores». Nada más.

No fue profeta en su tierra pero sí lo fue fuera de ella como lo demuestra el Disco de Oro de Cuba y el Guacaipuro de Venezuela que le concedieron en 1958 como mejor intérprete extranjero. También en 1980 fue distinguido en Madrid con la medalla al Mérito en el Trabajo por su dedicación a la música folclórica y en Argentina, donde era conocido como el «Ángel de España», se le sigue considerando una celebridad. Tuvo su propio show en Canal 7, Canal 9 y Canal 13 de Buenos Aires, al igual que en Uruguay y en Perú. Fue uno de los pioneros de la canción española y obtuvo grandes éxitos con sus grabaciones de «La campanera», «Dos cruces», «Mi vida privada» y «Mi escapulario». Entre sus canciones más conocidas están también «La nave del olvido», «Negra paloma» y «Muñequito de papel». Pero la más conocida por los eldenses es «Elda de mi corazón», una canción donde describía con detalle como era su ciudad y sus habitantes y en la que citaba la célebre frase: «Yo soy de Elda señores, por el mundo hice saber».

Sus más destacadas películas fueron «Buenas noches, Buenos Aires» en el año 1964; «Feria en Sevilla» en 1962; «Venga a bailar el rock» en 1957; «Vestida de novia» en 1966 y «El Ángel de España» en 1957 en una de cuyas escenas Pedrito Rico hace un guiño a su ciudad al indicar que es de un pueblo llamado Elda. También compartió cartelera con muchos grandes de la época como Lola Flores, Rocío Jurado, Massiel, Carmen Sevilla, Angelillo, Maurice Chevalier, Altemar Dutra y Rafael Farina.

Desde Argentina la presidenta de su club de fan, Marta Améndola, siempre ha lamentado que ni en España ni en Elda se le haya dado a Pedrito Rico el reconocimiento que merece. «Es justo recordarlo como un artista de relieve internacional, que dejó una honda huella en el corazón del público argentino y en toda América por su voz, por su baile, por su simpatía y por ese duende que tenía. Se merece un recuerdo acorde a sus méritos como difusor de la música española y como eldense que hizo conocer su tierra en el mundo entero», señalaba a este diario Marta. Pues bien, sus deseos van a verse cumplidos tres décadas después de la muerte de Pedrito Rico, «El Ángel de España».