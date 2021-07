Cambio de estacionamiento en 55 calles de Aspe

El Ayuntamiento de Aspe, a través de la concejalía de Seguridad y Tráfico, ha iniciado una campaña con el objetivo de informar a los conductores de la necesidad de estar atentos al cambio semestral de estacionamiento en las 55 calles que, a partir del día 16 de julio, trasladan su lugar de aparcamiento. La novedad viene este año con la eliminación del cambio semestral en 6 calles de la zona centro y barrio La Serranica, que son los lugares más conflictivos cada seis meses por el alto número de vehículos que no realizan el traslado a la acera contraria, dejando los estacionamientos en la acera donde más sombra puedan tener durante todo el año.

Se trata de una experiencia piloto en Aspe que se completará en el mes de enero próximo cuando los vehículos de las otras 9 calles del centro y La Serranica que ahora cambian, se quedarán también sin realizar el traslado semestral. Las calles que permanecerán, a partir del día 16 de julio, con los estacionamientos sin cambiar son: Kennedy, Pedro Galipienso, Maestro Gilabert, Médico Antonio Pavía, Nueve de Octubre y Jacinto Benavente. El resto de vías de los barrios La Serranica y centro -9 calles- que venían realizando el cambio semestral sí que realizarán dicho traslado por última vez ahora. El concejal delegado del área de Tráfico, José Vicente Pérez, ha indicado que “se trata de una prueba piloto con la finalidad de minimizar los más de medio centenar de sanciones y arrastres de grúa que, en un 85 %, suele centrarse en éstas zonas”. De ésta manera, se espera que el número de sanciones y traslados al depósito de vehículos sea menor a partir de ahora porque la finalidad que se busca no es recaudar, sino “generar las mínimas molestias a conductores que o bien estacionan indebidamente, o bien deben dar un rodeo por no poder pasar por las vías implicadas, al margen de quienes no pueden hacer uso de sus garajes para desplazarse al estar las calles bloqueadas”. El resto de calles con cambio semestral no están afectadas por esta medida piloto y deberán hacer el cambio semestral el día 16 de julio, perteneciendo éstas al resto de barrios del municipio: 20 tramos de La Coca y adyacentes; 14 calles de Vistahermosa y Prosperidad; 4 trozos de El Castillo; y 8 vías del Caminico de Elche.