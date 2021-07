El Departamento de Elda aumenta los nuevos contagios en 272 pero solo hay una persona hospitalizada

Los casos positivos de covid-19 en el Departamento de Salud de Elda siguen aumentando y la tasa de incidencia por cada 100.000 habitantes ya roza el centenar. La curva va en aumento y en la última actualización de datos la Conselleria de Sanidad ha notificado 272 nuevos contagios. Pero, afortunadamente, en las comarcas del Alto y Medio Vinalopó no se han registrado muertes desde el pasado día 4 de junio de 2021. "Si algo bueno podemos sacar de esta nueva ola es felicitarnos porque la vacunación ha sido realmente efectiva y las personas mayores no están enfermando”, ha indicado en un programa la doctora Juana Requena Puche, directora médica del Hospital General Universitario de Elda. Aunque el número de casos positivos en Atención Primaria es muy elevado, este martes 20 de julio solo hay un paciente con covid-19 hospitalizado en planta. Juana Requena advierte, además, de que el perfil del paciente está cambiando. Ahora se trata, en su mayor parte, de personas de entre 30 y 40 años o más jóvenes, que también pueden desarrollar cuadros muy graves. "No siempre van a tener una sintomatología leve. Nadie es inmune a este virus y cualquier persona puede acabar en la UCI” advierte la especialista en Medicina Preventiva mientras pide prudencia. "Aunque estemos vacunados sigamos siendo responsables y manteniendo las medidas de prevención”, señala por último.