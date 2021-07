Reclaman al Gobierno más trenes en el Vinalopó para reducir la dependencia del coche

Las comarcas del Medio y Alto Vinalopó han visto en los últimos años cómo con la aparición de la nueva línea del AVE se ha agudizado el abandono de la línea existente, que antes comunicaba las poblaciones e industrias de los valles con Alicante. Esta situación obliga a muchas personas, no solo de las comarcas del Vinalopó sino también de la Vega Baja y L’Alacantí a una dependencia absoluta del coche. “También”, añade la diputada, “solicitamos el aumento de la frecuencia de trenes de media distancia entre Alicante y Valencia, un trayecto que año tras años se ha ido reduciendo y que obliga a miles de persones que viven en el Vinalopó hayan de desplazarse en vehículo particular, con las consecuencias ya sabidas de riesgo en carretera, merma de la calidad de vida o perjuicio al clima. Mientras no haya trenes frecuentes y a un precio asequible no podremos dejar atrás la dependencia del coche”.

Por una red digna

La iniciativa de Rodríguez tiene también como trasfondo la campaña que Compromís viene realizando en toda la Comunitat Valenciana a favor del transporte por ferrocarril (trencancelado.com), observado este como un eje irrenunciable dentro de la estrategia vertebradora de cualquier territorio que quiera vertebrarse de forma sostenible. Los valencianistas siempre han defendido en este sentido una red de trenes digna, que pese a la pérdida millonaria de viajeros acontecida en la última década por el mal servicio ofrecido desde el Estado es el medio de transporte más usado en el día a día de la ciudadanía.