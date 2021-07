La mejora del centro de salud Petrer II sufre un nuevo retraso por errores en el proyecto

La tramitación de la obra de ampliación del centro de salud Petrer II vuelve a sufrir retrasos por nuevas imprecisiones en el proyecto básico. Los técnicos de la Conselleria de Sanidad han devuelto la documentación al Ayuntamiento de Petrer, por segunda vez, para que se subsanen las deficiencias detectadas. Hasta entonces no se podrán licitar unos trabajos para los que el Consell consignó 600.000 euros en el presupuesto de la Generalitat Valenciana del presente ejercicio. El resto de la inversión, cerca de 2,4 millones de euros, se ha programado para incluirla en los presupuestos del año 2022 y supondrá la reforma completa del actual edificio, que comprende una superficie de 991 m², y una ampliación aproximada de 1.760 m².

Teniendo en cuenta los contratiempos surgidos en la elaboración del proyecto básico, todo apunta a que los trabajos no comenzarán a lo largo de 2021 tal y como estaba inicialmente previsto. Así también lo considera el portavoz de Cs en Petrer, Víctor Sales, que ya preguntó por este asunto a la concejala de Sanidad durante el último pleno ordinario. «Nos consta, por la respuesta que la consellera Ana Barceló dio a nuestro grupo parlamentario en las Cortes Valencianas, que no se está trabajando todavía en la licitación del proyecto de ampliación del centro de salud», ha señalado el concejal a pesar de que la alcaldesa, la socialista Irene Navarro, mantiene todo lo contrario. Este diario ha consultado al respecto a la Conselleria pero no ha obtenido ninguna respuesta. En cualquier caso, fue en noviembre de 2020 cuando la Generalitat Valenciana anunció la inclusión en sus presupuestos de la obra con una primera partida de 600.000 euros.

La ampliación de Petrer II, que se llevará a cabo justo detrás del actual edificio destinado como zona de aparcamiento, supondrá también una mejora de los servicios sanitarios que ahora se prestan. La actuación tendrá en cuenta dos fases sucesivas, de modo que pueda seguirse prestando el servicio asistencial durante la ejecución de las obras, sin menoscabo de la seguridad y la salud de los pacientes, acompañantes y personal sanitario. Así, el plan inicial de obra preveía ejecutar en primer lugar los trabajos de ampliación y, posteriormente, reservar el periodo de tiempo necesario para efectuar el traslado de personal, muebles y equipos con el fin de que, una vez puestos en funcionamiento, se inicie la obra de reforma del edificio existente. La última fase será la de conexión entre la zona ampliada y la reformada. Cabe destacar que Petrer II ha presentado desde su inauguración un incremento de la población adscrita y, de hecho, ya da cobertura a unas 16.000 personas.