Aspe ha premiado a sus mejores deportistas de la temporada 2020-2021 en la Gala del Deporte número 34, que se ha celebrado en el Auditorio Municipal Alfredo Krauss con un aforo prácticamente completo de asistentes. El evento promovido por la concejalía de Deportes ha proclamado al piloto de motocross Bruno Puerto García como mejor deportista absoluto, aunque no pudo recoger su trofeo por estar disputando el Campeonato del Mundo en categoría junior en Grecia. Este galardón tuvo como finalistas a la atleta Andrea Rodríguez Castelló y a la futbolista Marta Prieto Almodóvar. El otro gran trofeo de la velada, el del mejor deportista promesa de la localidad, ha sido para la jugadora de bádminton Nieves Galvañ Blázquez, que ha logrado el premio en el que también han sido finalistas su compañero de club Félix Sanz Barrachina y el futbolista Sergio Manchón Penalva.

En el apartado de distinciones colectivas, el Club Deportivo Triaspe se alzó con el premio a la mejor entidad deportiva, un trofeo al que también optaban el Aspe Unión Deportiva y el Club Bádminton Aspe. El junior avanzado del Club Kayma de Gimnasia Rítmica logró el galardón al mejor equipo de la temporada 2020-2021, acompañándoles en la final los conjuntos senior A del Aspe Fútbol Club y el benjamín del Aspe Fútbol Sala S&C Publicidad. Además, durante el acto se premió ex aequo a los miembros del equipo del Club Deportivo EmpleoAspe.disc como mejor deportista con discapacidad, como recompensa por haber seguido entrenando durante todo el curso a pesar de no tener la posibilidad de competir por la pandemia. No podían faltar de nuevo los reconocimientos de las menciones especiales, que fueron recibidas por el histórico entrenador del fútbol base de la localidad Francisco Caparrós, el motociclista Fernando Jover, impulsor del motocross en Aspe, y por el jugador de Parabádminton, Jordi Carrión.