Elda inicia dos nuevas obras del Plan Edificant con una inversión que ya supera el millón de euros

Elda ya tiene iniciadas cuatro obras de un Plan Edificant en el que el Ayuntamiento ha incluido 20 proyectos de mejora de infraestructuras educativas con una inversión que roza los 15 millones de euros. Concretamente se han solicitado fondos al Gobierno valenciano para todos los centros educativos posibles con un montante económico que alcanza los 14.869.691 euros. Elda ocupa, por tanto, el sexto lugar entre los 141 municipios de la provincia que más dinero ha solicitado para sus colegios y, únicamente en la comarca del Vinalopó, la siguiente población con más centros a renovar ha formulado siete solicitudes.

Tras la firma del acta de inicio de los trabajos, los dos nuevos edificios públicos de Elda en los que se ha comenzado a intervenir desde esta misma semana son los colegios Miguel Servet y Juan Rico y Amat. En el primero las obras se han adjudicado por 317.0000 euros y consistirán en la sustitución del vallado perimetral, adecuación de la zona de juegos infantiles, arreglo del pavimento de las pistas deportivas, cambio del policarbonato del techo del porche del patio, sustitución de las luminarias y de las ventanas por otras de mayor eficiencia energética, capa de pintura en todos los departamentos, arreglo de las arquetas y cambio de tuvo de fibrocemento por PVC, reparación de azulejos y subsanación de parte de la instalación de fontanería.

Respecto al colegio Juan Rico y Amat los trabajos se han adjudicado por 399.000 euros y tienen por finalidad el cambio de las ventanas, reparación de todos los radiadores de la calefacción, sustitución de todo el vallado perimetral y de toda la instalación eléctrica, adecuación de las rampas existentes a la normativa vigente, colocación de pasamanos exteriores, arreglo de alcorques y construcción de un ascensor.

Ambas obras se suman a las que ya se iniciaron meses atrás, también dentro del Plan Edificant, en la Escuela Oficial de Idiomas y en el Centro Integrado Público de Formación Profesional Valle de Elda. En el primero de los edificios los técnicos municipales van a mantener una reunión en los próximos días para determinar el reinicio de las obras. El paso de una conducción subterránea en el lugar donde estaba previsto construir el ascensor obligó a paralizar los trabajos y modificar el proyecto. Sin embargo, en el CIPFP Valle de Elda el proyecto está en su fase final y se ha desarrollado en los plazos previstos.

Las primeras cuatro obras del Plan Edificant de Elda suponen una inversión total de 1.024.729 euros. Son, en cualquier caso, las de menor cuantía. Las próximas actuaciones que podrían comenzar son las mejoras en las escuelas infantiles El Mirador y El Puente. El resto de proyectos se encuentran en fase de redacción o licitación. Sobre el retraso que está sufriendo la ejecución del Edificant el concejal de Educación, el socialista Fernando Gómez, ha señalado que «son 20 proyectos con sus 20 licitaciones y sus 20 direcciones de obra y no es lo mismo reparar unos azulejos o cambiar unas bombillas que realizar un edificio nuevo, construir un comedor o levantar un gimnasio, por ejemplo. Hemos sido ambiciosos -subraya Gómez- porque los centros así nos lo han solicitado y en Elda van destinados casi 15 de los 40 millones de euros que Educación ha consignado para repartir entre 11 poblaciones de toda la comarca». En Elda la inversión total alcanza los 1.466 euros por alumno porque son 10.139 los estudiantes eldenses a los que va a beneficiar el Plan Edificant.

El proyecto más relevante y costoso, «tanto económica como burocráticamente», es la construcción de la nueva escuela infantil Santa Infancia. La actuación se encuentra en fase de estudio de las ofertas presentadas en la licitación para la «Redacción del proyecto, trabajos arqueológicos y dirección de obra». Así lo ha adelantado el edil de Educación. La inversión es de 2.085.768 euros De todos los proyecto educativos pendientes es el más urgente y el que acumula mayor retraso. Desde que el centro ubicado en el barrio Virgen de la Cabeza fue derribado, los alumnos de 0 a 3 años acuden a las aulas prefabricadas en el patio del colegio Virgen de la Salud.

El Consejo Escolar aprueba el nuevo calendario del curso

El nuevo curso comenzará en Elda el próximo 10 de septiembre, siendo el día 8 y 9 festivos locales, y terminará el 21 de junio para infantil y Primaria, y el 17 de junio para ESO, Bachiller y FP. Serán días no lectivos el 12 de octubre (Hispanidad), el 1 de noviembre (Todos los Santos), el 6 de diciembre (Constitución), el 7 de diciembre (día no lectivo local), el 8 de diciembre (Inmaculada) y el 3 y 6 de junio (no lectivos locales). A estas fechas hay que añadir las vacaciones de Navidad, del 23 al 7 de enero, y las de Semana Santa, del 14 al 25 de abril.