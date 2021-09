​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Alicante se distingue por ser una provincia festera por excelencia, no hay rincón ni población, por pequeña que sea, que no celebre alguna fiesta con su propia idiosincrasia. Sin embargo, por segundo año consecutivo, las fiestas no volverán a ser las mismas. En muchos municipios se llevarán a cabo de manera muy atípica, con restricciones y con todas las medidas sanitarias que se deben tener en cuenta, otras localidades optan directamente por no celebrarlas en estas condiciones.

Además, con la llegada de septiembre todavía están más presentes los festejos ya que este mes tendrían lugar numerosas fiestas populares. Es el caso de los Moros y Cristianos de Villena que tendrían lugar del 4 al 9 de septiembre en honor a la patrona de la ciudad, la Virgen de las Virtudes, pero los festeros este año tampoco podrán lucir sus mejores galas.

Pero, aunque las fiestas estén suspendidas se han puesto en marcha diversas acciones: se ha desarrollado una campaña, que a su vez servirá para dinamizar el comercio local, que tiene por motivo la fotografía festera de antaño. La campaña lleva por nombre «Las fiestas, siempre» y en ella se muestran diferentes imágenes que ilustran momentos festeros de varias décadas del siglo XX (muchas de ellas en blanco y negro).

Por otra parte, Elda vivirá sus Fiestas Mayores en honor a la Virgen de la Salud y el Cristo del Buen Suceso, patronos de la ciudad, por segundo año consecutivo con unas actividades limitadas a los actos religiosos y llevando a cabo actos de manera adaptada y con las restricciones correspondientes.

A pesar de ello, Elda está lista para venerar a sus Santos Patronos la próxima semana.