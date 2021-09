NO PUEDO NI QUIERO

No puedo expresar mejor mi dolor, rabia, pena y tristeza que recurriendo a la letra de la sevillana "El Adiós":

Cuando un amigo se va

Algo se muere en el alma

Y va dejando una huella

Que no se puede borrar

.....

A la hora de partir

Un pañuelo de silencio

Porque hay palabras que hieren

y no se deben decir

.....

El amigo que se va

ese vacío que deja

es como un pozo sin fondo

Que no se vuelve a llenar

Amigo Paco, ya vuelas alto y libre, como te gustaba sentirte durante las jornadas compartidas de trabajo de campo entre montes, sierras, lomas y ramblas o en la montaña durante tus rutas sabatinas. Sin ataduras, sin corsés sociales, sin complejos, siendo tu. A tu manera. El trabajo en oficina ya no será una cárcel para tí. Eres libre. Nos has dejado solos, pero has conseguido ser libre.

No he podido escribirte antes. No tenía ánimos ni fuerza. He pasado por todos los estadios: rabia, dolor, pena, abatimiento. No podía o quizás es que no quiero despedirme. No quiero despedirme. Al igual que mis seres queridos, sé que siempre estarás con los que te queremos.