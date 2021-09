Una Capitana Perpetua para la comparsa Alagoneses de Sax

La comparsa Alagoneses de Sax ha nombrado Capitana Perpetua a la Virgen del Castillo, patrona del pueblo hermano de Alagón. Durante el emotivo acto celebrado en la tarde del sábado en la ciudad zaragozana, el presidente de la comparsa, Simón Díaz, le impuso a la venerada imagen el manto especial confeccionado para la ocasión por el 50 aniversario de la entidad.

En la ceremonia religiosa estuvieron presentes las autoridades civiles, festeras y religiosas de Alagón, la junta directiva de los Alagoneses, la alcaldesa y el concejal de Fiestas de San Blas de Sax y un nutrido grupo de alagoneros y sajeños. En su despedida la alcaldesa Laura Estevan ha agradecido "a todo el pueblo de Alagón su acogida y el cariño que nos ha brindado y, en especial, al alcalde Pascual y a su mujer Marta. "Si algo me llevo de esta experiencia no son los momentos vividos, que han sido muchos y maravillosos. Me quedo sobre todo con las grandes personas con las que he podido compartirlos y que nos han brindado todo su cariño. Alagón es grande por la gente que vive allí".

El manto ha quedado incorporado al ajuar de estandartes, vestidos, mantos, mantillas y coronas de los que dispone la patrona del pueblo maño unido con Sax por su historia medieval. El propósito inicial era entregarlo con todas las comparsas de Sax en Alagón, dentro de los actos del 55 aniversario del hermanamiento entre ambos pueblos que debería haberse celebrado en septiembre de 2020. Pero la pandemia del coronavirus lo ha impedido. También el presidente Simón Díaz ha querido destacar y agradecer el trabajo desinteresado de las personas que han colaborado en la elaboración del manto: José Martínez Antolín por el diseño y el patrón; María Belén López por el bordado y Tere Estevan y Susi Chico por la elaboración.