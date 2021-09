Un hospital de oro en Elda

El Hospital General Universitario «Virgen de la Salud» de Elda ya tiene en su vitrina la Medalla de Oro de la Ciudad. El alcalde Rubén Alfaro se la entregó en la noche del lunes a la gerente del centro, Vicenta Tortosa, en un Teatro Castelar al que asistió la Corporación y representantes de colectivos sanitarios y entidades empresariales, sociales, culturales y festeras. «Para entregar esta distinción se ha elegido un momento de la historia en el que vuestra labor, la de los hombres y mujeres que trabajan en el Hospital de Elda, ha sido fundamental, imprescindible y extraordinaria. Y además, para dotarla de un mayor significado qué mejor momento que el inicio de nuestras Fiestas Mayores», indicó el alcalde.

Alfaro destacó el honor que supone «aplaudir vuestro trabajo como profesionales sanitarios, pero también a todas y a todos los que en algún momento de la vida de nuestro hospital han formado parte de su excepcional plantilla en estos 38 años. Pero en este acto no sólo reconocemos la labor de todo este tiempo de pandemia. También celebramos toda la historia junta del Hospital de Elda en el correr de los años». Alfaro terminó señalando que «si en algún momento dudamos de nuestra fuerza para afrontar un desafío, o nos detiene la pereza o la incertidumbre ante un cambio, miremos a las sanitarias y los sanitarios y al Hospital de Elda y recordemos que nuestra fuerza, como la de ellos, no tiene límites». Por su parte Vicenta Tortosa agradeció emocionada la distinción admitiendo que «en toda la trayectoria del hospital es el reconocimiento más importante que hemos tenido nunca en nuestra historia». Pero quiso puntualizar que «en nuestro Departamento de Salud las historias más importantes son las de nuestros pacientes». La gerente también se refirió a la pandemia. «Todos juntos nos reinventamos y aprendimos a luchar contra un microscópico enemigo desconocido hasta el momento y con el apoyo de nuestros pueblos, gentes y familias, con sus aplausos y sus muestras de cariño y orgullo, hemos sido capaces de plantar cara al monstruo que, de vez en cuando, nos avisa de que no se ha ido. Esperemos que la nueva normalidad nos haga más fuertes, solidarios y conscientes de lo que tenemos y debemos cuidar», subrayó Vicenta Tortosa.