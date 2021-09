Espectáculo de fuegos artificiales esta medianoche en Villena en honor a la patrona

La concejalía de Fiestas de Villena tiene todo previsto para el espectáculo de fuegos artificiales que tendrá lugar a las doce de la noche de este martes 7 de septiembre en las inmediaciones del castillo, siempre según la disponibilidad de los servicios de prevención y extinción de incendios del Consorcio de Bomberos Provincial. La edil del área de Fiestas, Maite Gandía, ha querido recordar que “en esta excepcional edición, un año donde tampoco hemos podido celebrar las fiestas como se merecen, sí tendremos fuegos artificiales en un horario inédito, en esta ocasión, a medianoche de hoy”. Previamente, se proyectará un video "mapping" en una de las caras de la torre del castillo, en el que se hará un recorrido en imágenes de los desfiles de Moros y Cristianos y por la representación del conjunto de comparsas. La concejala animó a toda la ciudadanía a participar de este evento con responsabilidad, una sesión de pólvora y luz en honor a la patrona de la ciudad, la Virgen de las Virtudes y en reconocimiento a todas las familias de Villena que, de una manera u otra, han sufrido el impacto del covid-19.

Medidas de seguridad

La concejala, que animó a la ciudadanía a participar y contemplar el espectáculo, también apeló a la responsabilidad individual y colectiva de todos frente a la situación de pandemia que “aún no hemos vencido, aunque nuestros niveles de contagio van a la baja”. Por su parte el alcalde Fulgencio Cerdán ha emitido un bando informativo para las zonas residenciales colindantes con el área de disparo del espectáculo pirotécnico, donde se establecen una serie de recomendaciones de seguridad. Desde el Ayuntamiento de Villena se recomienda no presenciar el espectáculo directamente y colocarse bajo una cornisa o tejado que proteja de posibles caídas de elementos defectuosos. Además, para los edificios más próximos a la zona de disparo, se recomienda mantener los cristales entreabiertos, las persianas bajadas y puertas cerradas. En este sentido, es importante que en patios y terrazas se retiren o protejan aquellos elementos combustibles. El bando también alerta de la posible caída de elementos esféricos o cilíndricos enteros y cerrados, sobre los que en ningún caso hay que acercarse, sino advertir a la Policía Local o Protección Civil de su existencia. Además, en caso de caída de cascotes, no se deben tocar, dejándolos hasta el día siguiente para comprobar que están vacíos.