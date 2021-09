Terremotos de 2,3 y 1,9 de magnitud en Villena y Petrer

Muchos vecinos de Villena están aludiendo esta mañana el suceso. Los comentarios son diversos: "escuchamos un ruido fuerte"; "sí se noto sí, menos mal que fue pequeño y no repitió"; "yo al menos sentí un temblor en la cama que tuve la duda de si fue un seísmo o no"; "yo lo noté y fueron unos segundos"; "a mí se me ha movido la cama, que susto"; "que sensación más rara"; "parecía que se caía la casa del ruido" y "yo noté como si el sofá tuviera vibración".

No en todas partes el seísmo se ha percibido con la misma intensidad. En el casco antiguo de Villena se dejó sentir con fuerza al igual que en la carretera de Biar, a la altura de Los Cabecicos, y en el camino de Játiva. Sin embargo en Casicas de Hellín y Casas de Menor muchos vecinos aseguran no haber percibido nada.

También en la noche del domingo, a las 22.15 horas, se produjo en Petrer un terremoto de 1,9 grados de magnitud en la escala Richter, según ha informado el Instituto Geográfico Nacional. En este caso el epicentro se ha localizado en las estribaciones de la sierra del Cid-Maigmó, lejos del casco urbano de Petrer, a 6.000 metros de profundidad. Se trata del segundo seísmo que se produce este año en la misma zona montañosa del Cid-Maigmó. El primero tuvo lugar el pasado 8 de agosto y marcó los 2,8 grados de magnitud, convirtiéndose en uno de los más importantes, en lo que va de año, en la provincia de Alicante.