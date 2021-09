La concejala de Comercio y Mercados de Petrer renuncia al acta por motivos profesionales

“Llevo 34 años trabajando en hostelería y desde hace un año estoy diseñando un nuevo proyecto que me ilusiona mucho, y en el que necesito centrar mis esfuerzos”, ha indicado la ya ex edil que ha subrayado en su despedida que “me llevo un aprendizaje total, de lo bueno y de lo malo, y de los compañeros del equipo de gobierno porque para mí lo principal es el valor de las personas”. Mari Carmen García concurrió a las elecciones locales de 2019 en el puesto número 5 de la candidatura del Partido Socialista que obtuvo una holgada mayoría absoluta con 13 de los 21 escaños. El 15 de junio tomó posesión de su acta de concejal en el pleno de constitución del nuevo Ayuntamiento junto al resto de miembros de la Corporación. Días después la alcaldesa le delegó las áreas de Comercio y Mercados, que ha ostentado hasta su renuncia.

La primera edil ha destacado que “es mucho lo que Mari Carmen ha aportado a este equipo de gobierno, es mucho lo que hay que agradecerle por su labor incansable al frente de la concejalía, compaginando la acción política con la profesional”. Además, Irene Navarro ha reiterado el agradecimiento a la concejala “por todo lo bueno que nos has aportado, y por la valentía que tuviste en su día para dar el paso adelante y la valentía ahora de emprender nuevos caminos profesionales”. También el portavoz del equipo de Gobierno y secretario general del PSOE local, Fernando Portillo, ha expresado su agradecimiento y el de la formación política por el trabajo desarrollado por Mari Carmen durante estos casi dos años y medio de mandato. La rueda de prensa ha concluido con un cerrado y emocionado aplauso de todos los concejales y concejalas del equipo de Gobierno.