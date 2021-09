El empresario Luis Chico de Guzmán, pregonero de las Fiestas Patronales de Petrer

Por su parte el pregonero ha dicho que “estoy muy agradecido y me sentí muy honrado cuando la alcaldesa y la concejala de Fiestas me propusieron como pregonero”. Respecto al pregón reconoce que ya ha comenzado a escribirlo y dice que le gustaría “hacer un pregón que esté a la altura del pueblo, me siento petrerense por los cuatro costados”. Y aunque no ha querido desvelar el contenido si que ha dado algunas pistas. “Después de la tragedia que hemos pasado por la pandemia, estas tienen que ser unas fiestas de ilusión, un canto a la vida, un canto a la esperanza”, ha subrayado. Hispanitas es una marca de tradición familiar asociada a valores como diseño, calidad y confort. La marca Hispanitas surge a finales de los años ochenta como una reinvención propia del modelo de negocio al que durante décadas se había dedicado la familia, con un estilo más juvenil y apostando por el diseño y la calidad. Actualmente, tienen presencia en más de 40 países de todo el mundo. Durante el mes de abril del año pasado (en las primeras semanas del confinamiento) los integrantes de la firma fabricaron y donaron 4.000 mascarillas para varios hospitales de la provincia de Alicante, los Cuerpos de Seguridad de Elda y Petrer, Cruz Roja, centros de salud, parroquias y distintas asociaciones. Además, otras 5.000 mascarillas que, de común acuerdo con el Ayuntamiento, se distribuyeron entre los más de 900 establecimientos de comercio minorista y mercados de la población.